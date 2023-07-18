لزيادة الاستمتاع.. مزايا جديدة فى فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وتستعد المنصة لطرح تحديثات جديدة تعمل على تعزيز خيارات الفيديو تحسين تجربة المستخدمين.

وتعمل المنصعة على تعزيز Reels وجعل إنشاء الفيديو أكثر ديناميكية وتعبيرية.

كما تشمل التحديثات تحريرا سلسا ودمج الصوت والموسيقى والنص فى واجهة واحدة، مما يسهل على المبدعين ترتيب عناصرهم الإبداعية بشكل سلس وبدقة، بالإضافة إلى توفير أدوات تحرير الفيديو المقطعية.

تسعى فيسبوك إلى توفير دعم حقيقى للفيديو عالى الديناميكية (HDR) فى تطبيقاتها، بدءا من إمكانية تحميل مقاطع الفيديو بتقنية HDR من الأجهزة المحمولة إلى Reels.

وتعمل أيضا على تبسيط التفاعل مع الفيديو، من خلال إطلاق علامة تبويب الفيديو التى تجمع كل محتوى الفيديو على المنصة، بما فى ذلك Reels والفيديوهات الطويلة والمحتوى المباشر.