نصائح مهمة لتخفيف سخونة السيارة عند ركنها فى الشمس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى نصائح مهمة لتخفيف سخونة السيارة: ومن أهمها تشغيل المروحة الهوائية لدقيقتين، والبدء فى تشغيل التكييف، التأكد من وجود مياه تبريد السيارة بشكل كاف.

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