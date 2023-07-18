القاهرة الإخبارية: رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع هاشتاج «الذكاء الاصطناعى»

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية مروة فهمى فى برنامج منتصف النهار، على قناة القاهرة الإخبارية، إنه تفاعل عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هاشتاج "الذكاء الاصطناعى" تزامنًا مع جلسة مقرر أن يعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لأول مرة لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعى.





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