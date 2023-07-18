قناة الناس.. كيف كان رد النبى ﷺ عندما سأله أحد الصحابة عن الإخلاص؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى برنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، إنه عندما سأل أحد الصحابة النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص، لم يرد عليه، وقال النبى: "حتى أسأل جبريل"، حيث أراد أن يعلمنا أهمية "الإخلاص"، فإذا قال النبى جملة "حتى أسأل جبريل"، فهذا الموضوع عظيم وخطير.





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