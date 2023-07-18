مارك زوكربيرج يواصل الدفاع عن «ثريدز»

جدة - نرمين السيد - وأشار زوكربيرج، ـ وفقًا لموقع "تك كرانش" التقنى ـ ، ردًا على تقارير تفيد بأن التطبيق يشهد بالفعل انخفاضًا فى الاستخدام - إلى أن 10 ملايين مستخدم يعودون يوميًا إلى ثريدز.

بدأ التطبيق بداية قوية بشكل ملحوظ، حيث تجاوز 100 مليون مستخدم فى غضون أيام بعد ظهوره لأول مرة، ووصل مؤخرًا إلى خمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية على Twitter، ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن شركة التحليلات Simelarweb إلى أن استخدام المواضيع قد انخفض بالفعل بمقدار النصف من الزيادة الأولية، مدعيًا أن المستخدمين النشطين يوميًا على منافس Twitter قد انخفض من 49 مليونًا إلى 23.6 مليون فى غضون أسبوع واحد فقط.