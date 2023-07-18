قريبًا.. «شامبليون» على شاشة الوثائقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عن عرض الفيلم الوثائقى "شامبليون" قريبًا على شاشتها.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عن عرض الفيلم الوثائقى "شامبليون" قريبًا على شاشتها. ونشرت الوثائقية برومو الفيلم الوثائقى "شامبليون" وعلقت: "فك لغز اللغة المصرية القديمة، والتقى الملك رمسيس الثانى".

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