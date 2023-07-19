«مكافحة الاحتكار» الإسبانية تُغرم أبل وأمازون 218 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن الشركتين قيدتا المنافسة بشكل غير عادل حول إعادة بيع وتسويق أدوات أبل Apple، وغيرها من المنتجات فى سوق التجارة الإلكترونية المحلى لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون. تنقسم العقوبات إلى حوالى 161 مليون دولار لشركة Apple وأقل من 57 مليون دولار لشركة Amazon.

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