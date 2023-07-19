دار الإفتاء تصدر بيانا بشأن مواقيت الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يجب اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات؛ لأنه تقويم صحيح ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، ولا يجوز بحالٍ تجاهل العمل بهذه الأوقات المحددة من قِبل أهل الاختصاص؛ لأنها تحدد أوقات العبادات، وتُبنَى عليها أحكامها، ويجب نبذ الآراء التي تفرق صفوف الأمة، ولم تُبنَ على علمٍ أو أصلٍ صحيح".

قالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه يجوز شرعًا صوم يوم عاشوراء -وهو العاشر من شهر الله المحرم، منفردًا، لأنه لم يرد نهى عن صومه منفردًا، ويستحب مع ذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده خروجًا من الخلاف، والأمر فى ذلك واسع.