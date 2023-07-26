أخبار السعودية

رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن عدد الفصول الدراسية للعام الدراسي القادم .. هل سيلغى الفصل الثالث؟!
صدور قرار صادم في السعودية سيجبر الكثير من المغتربين على المغادرة كرها وبدون العودة
صدور قرار صادم في السعودية سيجبر الكثير من المغتربين على المغادرة كرها وبدون العودة
غلبت مايا خليفة .. السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير : بوس و مداعبات وممارسات فاضحة أغضبت الشعب السعودي
غلبت مايا خليفة .. السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير : بوس و مداعبات وممارسات فاضحة أغضبت الشعب السعودي
بشرى كبرى .. زلزال يسيطر على أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وانخفاض جنوني في الطن الواحد لأول مرة في التاريخ
بشرى كبرى .. زلزال يسيطر على أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وانخفاض جنوني في الطن الواحد لأول مرة في التاريخ
رسميا: أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لهذه الفئة من الوافدين بشكل فوري بدءا من اليوم .. هل أنت منهم؟
رسميا: أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لهذه الفئة من الوافدين بشكل فوري بدءا من اليوم .. هل أنت منهم؟