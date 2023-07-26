أخبار السعودية

الأربعاء 26 يوليو 2023 06:36 مساءً

الأربعاء 26 يوليو 2023 06:36 مساءً 0 0

رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن عدد الفصول الدراسية للعام الدراسي القادم .. هل سيلغى الفصل الثالث؟!

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