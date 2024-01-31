5 درجات تحت الصفر بمناطق شمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضا في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة، تتراوح ما بين 5 درجات ودرجة تحت الصفر. بينما يشهد جبل اللوز، وعلقان، والظهر بمنطقة تبوك، وكذلك منطقتا الجوف والحدود الشمالية، تساقطا للثلوج الخفيفة.

وقد هطلت، أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف)، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية

نبه المركز من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وتشمل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاطا للرياح السطحية المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تشهد حتى الجمعة المقبل هطول أمطار خفيفة. كما تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الفترة نفسها. أما منطقة الباحة فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الغد الخميس، بينما تؤثر الأمطار الخفيفة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات في الفترة نفسها.

تدني الرؤية

تؤثر الأمطار الخفيفة على مناطق: تبوك وحفر الباطن والخفجي والعيص والعلا وينبع وخيبر يومي الخميس والجمعة. أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة حتى الجمعة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وحائل بسرعة 45 كم/ س أو أكثر مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق: الرياض والشرقية والقصيم برياح سطحية مثيرة للغبار، إذ تبلغ سرعتها 50 كم/ س مع تدنٍ في الرؤية الأفقية.