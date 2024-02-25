تراند اليوم : مصر تكشف عن موعد انتهاء مشروع "رأس الحكمة" وحجم الأموال التي ستضخ بعد توقيع الصفقة

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بعد توقيع الصفقة رسميا.

يستغرق سنوات

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال تصريح، إن "المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات"، مشيرا إلى أنه "خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن".

35 مليار دولار

وأضاف الحمصاني: أن "هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع" لافتا إلى أن الوديعة حتى الآن بمثابة "دين على الدولة وبالتالي تحويلها إلى المصري سيعني خصمها من الديون الخارجية المصرية".

الاقتصاد المصري

وأكد أن مشروع "رأس الحكمة" في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري، موضحا أن "هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار".