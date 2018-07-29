انت الان تتابع صاحب المقطع المخل "أعلمها السواقة" في قبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‎ ظهر مع فتاة أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع المنطقة

علمت " الخليج 365 " أن الجهات الأمنية تمكنت اليوم من القبض على الشخص الذي ظهر مع فتاة في مقطع فيديو مخل أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان، وذلك بعد تشكيل فريق أمني مختص حيث تم ضبطه بالرياض.

وكان قد وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو مخل أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان.

وجاء توجيه الأمير محمد بن عبد العزيز بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يقوم بتعليم فتاة القيادة بأحد شوارع جازان بوضع مخل، الأمر الذي أثار استهجان العامة وصدر على إثره التوجيه.