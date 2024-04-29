تراند اليوم : بالفيديو.. أحمد الجارالله: أنا تعرضت لـ6 محاولات اغتيال وراها 3 دول ..وأٌحلت للقضاء 600 مرة

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية "أحمد الجارالله "، عن عدد مرات تعرضه 6 مرات للاغتيالات وراه 3 دول .

وقال الجار الله خلال لقاء مع " ع السيف" أٌحلت للقضاء 600 مرة ، واتحكمت بالسجن في مصر ولكن كل هذه الأشياء أنتهت ، تعرضي للكثير ولكن ما خلتني أترك .

وتابع: تعرضت أيضا لـ 6 مرات محاولة اغتيال ، وفي مرة 6 رصاصات دخلوا في عام 1985م قبل محاولة اغتيال اللي صارت للشيخ جابر الأحمدي ، وهذا الاغتيال كان وراه ثلاث دول .

وأضاف: وأذكر عندما كنت بالمستشفى تحت خيمة الأكسجين ، جاء الشيخ جابر -رحمه الله- قلتله " أنت بعدي بعد شهر " .

واستطرد: وبعد شهر و 20 شهر وقعت محاولة الاغتيال " ، وذهبت إليه بقصر السيف وأنا مربط ، وقال لي " أحمد كلنا في الهواء سوا " .