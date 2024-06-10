شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تنفذ أكثر من 24 ألف زيارة تفتيشية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,880 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها.

جاء ذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 وحتى 29 من شهر ذي القعدة الماضي، تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.

الأسواق والمراكز التجارية

وشملت جولات "التجارة" الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمنطقة والطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين.

كما شملت المنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين السريع وغيرها، وأسفرت عن ضبط 1259 مخالفة فورية.



الخطة التشغيلية الموسمية

ويأتي ذلك ضمن الخطة التشغيلية الموسمية لوزارة التجارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة التي تهدف لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار.

بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وتواصل "التجارة" متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، وتواكب توافد ضيوف الرحمن قبل أداء مناسك الحج وبعدها، من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.