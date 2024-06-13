هل من الممكن أن تسعر السعودية النفط بغير عملة الدولار ؟.. شاهد خبير في الطاقة يُجيب

صحيفة الخليج 365: علق خبير أسواق الطاقة الدكتور " أنس الحجي" ، على إمكانية تسعير السعودية النفط بغير عملة الدولار في الوقت الحالي.

وقال الحجي خلال لقاء مع قناة " العربية" : شيء غير منطقي لعدة أسباب ، أولها الريال السعودي مازال مربوط بالدولار ليش السعودية تضرب الدولار وتضرب عملتها ، ثانيا في عام 74 كان الشاه هو شرطي المنطقة ، وكان ينتج 6 ملايين برميل في ذلك الوقت ، لماذا لم تذهب أمريكا إليه وتطلب التسعير بالدولار ، فالنفط كان يسعر بالدولار قبل ذلك .

وتابع : لو نظرنا إلى مصالح الدول المنتجة نجد أنه ليس هناك خيار آخر غير الدولار ، لأن تسعيره بأي عملة واحدة له نفس المشاكل .

وأشار إلى أنه هناك ثلاث شروط أساسية لتسعير الدولار بأي عملة ، وهي أن يكون هناك انتشار واسع ، أن يكون هناك سيولة كبيرة ، وأن يكون مستقر نسبيا بالنسبة للعملات الأخرى ، وهذا لايتوافر إلا في الدولار .

وأوضح : فالخبر غير صحيح الأتفاقية المذكورة لا تتحدث عن تسعير النفط على الإطلاق، بل تتكلم عن أمور اقتصادية وأمور تدريب الطلاب المبتعثين وأشياء أخرى كموضوع الغاز في السعودية .