شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يهدي لصديقه فيلا في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة لحظة إهداء مواطن فيلا لصديقه في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المقطع المواطن شافي بن فاحس الصقري العنزي، وهو يقدم لصديقه وابن عمه عبدالله بن وحش الصقري العنزي الفيلا كهدية.

‎وقام عبدالله العنزي بتقديم شكره لابن عمه وصديقه شافي على الهدية ووجه له أبيات شعر وقال:” لا كلام يوفي ثناك ما غير الله يجزاك خير ويبني لك بيتاً في الجنة”.

وحظي المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حبث علّق أحدهم قائلاً:” يستاهل المدح والأبيات الشيخ شافي والشاعر عبدالله صح لسانه و يستاهل البذل و العطاء.