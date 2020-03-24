نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الرواتب في السعودية بالهجري والميلادي ومواعيد الصرف كاملة لعام 2020-1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الرواتب في السعودية ، في المملكة العربية السعودية عقب إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أوامر بخصوص توحيد سلم رواتب الموظفين للقطاع العام بالمملكة وفى الماضي كان يتم صرف رواتب السعوديين بالتاريخ الهجري حتى جاء التغيير على مواعيد صرف الرواتب ليكون في الخامس من الأبراج الشمسية وقد جاءت الأوامر الملكية الجديدة لتوحيد مواعيد الرواتب و إيداعها في الحسابات الخاصة لموظفي القطاع العام الحكومي في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي وسوف نعرض لكم كل الأخبار من خلال هذه المقالة على موعد نزول الرواتب في السعودية .

موعد نزول الرواتب

عقب المطالب العديدة من المواطنين بالمملكة عن تعديل مواعيد الرواتب 1441 وان تعود على سابق عهدها والاعتماد بالتاريخ الهجري لصرف رواتب موظفي القطاع العام بالسعودية بعد أن تم تطبيق الصرف بالتقويم الشمسي في الخامس من كل برج شمسي لذالك جاءت أوامر ملكيه من الملك سلمان بن عبد العزيز بتعديل وتوحيد مواعيد صرف الرواتب السعودية الجديدة لتكون الرواتب الجديدة في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي .

مواعيد نزول رواتب السعودية لمدة عام كامل 2019

يوم الأحد، التاريخ الميلادي 27 يناير 2019، التاريخ الهجري 21 جمادي الأولى 1440هـ. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 فبراير 2019، التاريخ الهجري 22 جمادي الثاني 1440هـ. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 مارس 2019، التاريخ الهجري 20 رجب 1440هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 28 أبريل 2019، التاريخ الهجري 23 شعبان 1440هـ. يوم الاثنين، التاريخ الميلادي 27 مايو 2019، التاريخ الهجري 22 رمضان 1440هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 27 يونيو 2019، التاريخ الهجري 24 شوال 1440هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 28 يوليو 2019، التاريخ الهجري 25 ذو القعدة 1440هـ. يوم الثلاثاء، التاريخ الميلادي 27 أغسطس 2019، التاريخ الهجري 26 ذو الحجة 1440هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 26 سبتمبر 2019، التاريخ الهجري 27 محرم 1441هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 27 أكتوبر 2019، التاريخ الهجري 28 صفر 1441هـ.. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 نوفمبر 2019، التاريخ الهجري 30 ربيع الأول 1441هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 26 ديسمبر 2019، التاريخ الهجري 29 ربيع الثاني 1441هـ .

هذه الأيام يترقب موظفي القطاع العام الحكومي بالمملكة العربية السعودية وإيداع مرتباتهم في حساباتهم البنكية فالوقت المتبقي على صرف رواتبهم الجديدة للموظفين بالقطاع الحكومي يبدأ من اليوم الرابع والعشرين من مارس الموافق 17 رجب 1440 هجريا .

أدي نظام الرواتب الجديد في المملكة العربية السعودية وهو صرف رواتبهم بالتاريخ أولمبياد على غضب عدد كبيره من المواطنين السعوديين واعلنوا رغبتهم عن عوده نظام صرف الرواتب بالتاريخ الهجري كما كان في السابق وقد قرر خادم الحرمين الشريفين استجابته لرغبة المواطنين ونزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي لسكون بتاريخ السابع والعشرين من التاريخ الميلادي .

قد تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية بناء على أيام الأسبوع إذا كان تاريخ الرواتب يوم الجمعة يتم إيداعه قبلها بيوم اى الخميس واذا كان الراتب يوم السبت يكون اليوم الذي يليه أي الأحد لان الجمعة والسبت اجازه رسميه .

موعد صرف راتب أبريل 2019م رواتب شعبان 1440

العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية العاملين في الوظائف الحكومية يتساءلون عن موعد نزول رواتب شهر شعبان 1440 والتي يتم صرفها في شهر أبريل الجاري مع العلم ان موعد صرف رواتب الموظفين ستكون وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسه النقد السعودية وأنها يتكون يوم السابع والعشرون الجاري .

المدة الزمنية المتبقية على صرف رواتب شهر أبريل 2019 الموافق 12 شعبان 1440 يتبقى 11 يوم على موعد نزول الرواتب للموظفين ووزارة المالية السعودية قد صرحت أن في حال نزول الراتب الذي تحدد يوم 27 للشهر الجاري عند وقت نزوله يوم الجمعة يتم الصرف اليوم الذي قبله اى يوم الخميس .

تحديث . العديد والعديد من الموظفين بالقطاع العام بالمملكة العربية السعودية ينتظرون نزول راتب شهر أبريل 2019 وخصوصا هذا الشهر لدخول شهر رمضان وزيادة في المصروفات وقد تقرر نزول المرتب يوم الأحد 28 أبريل 2019 الموافق 23 شعبان 1440 .

موعد نزول راتب مايو رواتب شهر رمضان 1440

يعتبر راتب شهر رمضان من الرواتب الهامة التي ينتظرها جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة ويرجع هذا بسبب نفقات الشهر الكريم وقد تقرر صرف راتب شهر مايو وشهر رمضان 1440 ان يكون يوم السابع والعشرين من مايو الموافق الثاني والعشرين من رمضان .

تحديث . سوف يتم إيداع رواتب موظفي الحكومة بالمملكة في الحسابات الخاصة البنكية في موعدها التي تم تحديده وهو السابع والعشرون من هذا الشهر تنفيذا للأمر الملكي التي اصدره محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين وسوف يتم نزول رواتب مايو حسب تقويم ام القرى .

موعد نزول راتب شهر يونيو شوال 1440

ينتظر العديد والعديد من موظفين القطاع العام بالمملكة العربية السعودية راتب شهر يونيو 2019 شوال 1440 وذالك بسبب خروجهم من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لذالك يتم البحث عن موعد صرف الرواتب وتقرر ان يتم نزول راتب شهر يونيو يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 24 شوال 1440 هجريا .

كم الوقت المتبقي على نزول الراتب؟| رواتب شهر شوال 1440

الوقت الباقي على إيداع رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية لشهر شوال 1440 من اليوم الثلاثاء 18 يونيه 2019 وحتى موعد صرف المرتبات المحدد لها سوم 27 من يونيه يكون الوقت المتبقي 9 أيام وذالك حسب جدول صرف رواتب الموظفين بالمملكة 2019 .

تحديث . صندوق النقد السعودي مع وزارة المالية السعودية قد وضحوا قرار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإعادة صرف العلاوة السنوية للموظفين بعد ان كانت تم وقفها بأمر ملكي في العام الهجري الماضي في الأول من يناير 2018 .

موعد نزول راتب شهر يوليو 2019

تبدأ غدا وزارة المالية في المملكة العربية السعودية الأحد الموافق 28/7/2019 الموافق 20 من ذي القعدة إيداع رواتب الموظفين ويعتبر راتب هذا الشهر هو الأهم بسبب دخول عيد الأضحى المبارك وينتظر الموظفين موعد صرف الرواتب من اجل تلبية احتياجات اسرهم الخاصة بالعيد .

كم الوقت المتبقي على نزول الراتب رواتب شهر محرم 1441

بحسب الوقت الباقي على إيداع الرواتب السعودية للموظفين بالحكومة راتب شهر محرم 1441 اعتبارا من اليوم 12 سبتمبر الموافق 13 محرم يكون المدة المتبقية للصرف هي 14 يوما بحسب جدول صرف رواتب الموظفين بالمملكة لعام 2019 بالميلادي .

موعد نزول راتب شهر أكتوبر 2019

يبدأ غدا صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية والتي قد أقرتها وزارة المالية السعودية في السابق أن يوم الأحد السابع والعشرين من أكتوبر الجاري 2019 والذي يوافق الثامن والعشرين من صفر 1441 وكانت الوزارة قد حددت يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي هو موعد نزول رواتب الموظفين .

موعد إيداع راتب شهر نوفمبر 2019

كانت وزارة المالية السعودية قد حددت موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية لتصبح يوم 27 من كل شهر ميلادي ولذالك فان موعد صرف راتب الشهر الحالي سيكون غدا بمشيئة الله تعالى الموافق السابع والعشرين من نوفمبر 2019 الثلاثون من ربيع الأول 1441 .

موعد نزول راتب شهر مارس 2020

من المعروف أن موعد نزول الرواتب في المملكة العربية السعودية وبعد صدور أمر ملكي بتوحيد الرواتب السعودية، أن يكون يوم السابع من كل شهر ميلادي ولهذا فان موعد نزول الرواتب هذا الشهر، سيكون يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من مارس 2020.