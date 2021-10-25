نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هافال H6 Basic 2022 في السعودية بـ600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل هافال H6 Basic 2022 الجيل السادس من السيارات في تاريخ شركة هافال الصينية المتخصصة في سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي، وهي السيارة الأولى في جيل السيارات ذات الدفع الأمامي التي بدأت الشركة في انتاجها منذ عام 2019 بعد 6 سنوات من التخصص في سيارات SUV ونالت هافال h6 بيسك شهرة واسعة في الأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء وكذلك في السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية.

مواصفات هافال H6 Basic 2022

تأتي هافال h6 بيسك موديل 2022 مع محرك بنزين بسعة 2000 سي سي رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمامًا مع خاصية ايكو بوست التي توفر في استهلاك الوقود حيث يصل معدل استهلاك الوقود حوالي 15 كلم تقريبًا لكل لتر من البنزين.

أما عن ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي مع مبدّل للسرعات على عجلة القيادة ووضعين للقيادة العادية والرياضية ومثبت سرعة ونظام المساعدة على نزول المنحدرات.

كما أن السيارة تأتي مع العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية ونظام المساعدة في ثبات السيارة وفرامل ABS ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر هافال h6 بيسك في السعودية

يبدأ سعر هافال H6 Basic 2022 في السعودية عند 70 ألف ريال بدون أن يشمل هذا السعر إضافية ضريبة القيمة المضافة على السيارات ويصل السعر إلى حوالي 81 ألف ريال بعد إضافة مبلغ الضريبة إليه.

سعر هافال H6 Basic تقسيط

أما بالنسبة لأسعار هافال H6 Basic تقسيط في السعودية فهي تختلف باختلاف العميل والجهة المانحة للتمويل لكن بشكل عام يمكن تقسيط السيارة كما يلي:

سداد ضريبة القيمة المضافة نقدًا عند الشراء حوالي 11 ألف ريال .

يضاف إلى ضريبة القيمة المضافة حوالي 10 آلاف ريال تمثل دفعة مقدمة ليصل إجمالي المبلغ 21 ألف ريال.

تحديد القسط الشهري 600 ريال على مدى 5 سنوات أي ما يعادل 36 ألف ريال.

بهذا ستكون الدفعة الأخيرة حوالي 40 % أي ما يعادل 24 ألف ريال فقط.

بالطبع هناك العديد من أنظمة التقسيط التي تناسب كل من يرغب في شراء هذه السيارة العائلية ذات الـ5 مقاعد فيما يصل قياس العجلات إلى 18 بوصة مع خزان وقود يتسع لـ60 لترًا من البنزين، مع إمكانية تعديل حركة مقعد السائق والراكب الأمامي بشكل يدوي.