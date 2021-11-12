تقديم وظائف النيابة العامة 1443 السعودية وظائف للجنسين عبر رابط جدارة eservices.masar.sa

رابط تقديم وظائف النيابة العامة السعودية 1443، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان النيابة العامة السعودية عن طرح عدد 184 وظيفة متنوعة للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة، وذلك حسب المؤهلات والشروط المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدمين من الجنسيين، على أن يتم التقديم من خلال رابط وظائف النيابة العامة جدارة، ويأتي هذا الإعلان ضمن توجيهات القيادة السياسية بالمملكة عن ضرورة توفير الوظائف للسعوديين والاستفادة من الكوادر والكفاءات بمختلف التخصصات، وسوف نوضح لكم فيما يلي تفاصيل الخبر مع الخطوات الصحيحة للتسجيل على الوظائف المطلوبة.

رابط وظائف النيابة العامة السعودية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني جدارة “eservices.masar.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.

الدخول على وظائف النيابة العامة.

تحديد الوظيفة التي سيتم التقديم عليها.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ملئ استمارة التوظيف.

إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدأ التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 1443 من يوم الأحد الموافق التاسع من ربيع الأخر 1443، الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، حتي تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الخميس الموافق الثالث عشر من ربيع الأخر 1443، الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021.

المؤهلات والفئات التي يحق لها التقديم

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوظائف.

من الحاصلين على درجة الدبلومات العليا بعد الشهادة الجامعية.

الحاصلين على درجة الماجستير.

رابط جدارة توظيف

من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من السعوديين، حيث يعتبر رابط جدارة توظيف هو الطريق الرسمي للتوظيف، فمن خلاله يتم الإعلان عن الوظائف الحكومية المطلوبة، ويتم تسجيل الطلبات على وإعلان نتائج القبول عليه رسمياً، وذلك ضمن تفعيل النظام الإلكتروني في تقديم مختلف الخدمات للمواطن السعودي، وترسيخ مبدأ الشفافية والحيادية في عملية التوظيف نظراً لكون التسجيل إلكترونياً، ويتم الاختيار لمن تنطبق عليه الشروط وبياناته صحيحة وقد اجتاز الاختبارات المعدة لذلك مع اجتياز المقابلة الشخصية.