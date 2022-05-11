تجديد الإقامة للوافدين في السعودية وما هي الخطوات والرسوم بالتفاصيل

تجديد الإقامة للوافدين بالسعودية هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يهتم بها العمالة الوافدة والمقيمين بالمملكة, حيث يسعى المقيمين بالمملكة لتقنين أوضاعهم بالمملكة وذلك حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية من قبل وزارة الداخلية السعودية. والحقيقة لم يكن تجديد الإقامة بالسعودية هو الأمر الوحيد الذي يشغل بال المقيمين بالسعودية ولكن هناك العديد من الخدمات التي تخص هذه الفئة الكبيرة والتي قد أتاحتها الحكومة السعودية ومنها الإبلاغ عن فقدان إقامة وافد, وأيضاً تقوم الحكومة السعودية بتقديم المعلومات عن كيفية إضافة المواليد الجدد إلي الإقامة وما هي الرسوم اللازمة لإنهاء الأمر. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية وما هي الشروط والرسوم بالتفاصيل.

شروط تجديد الإقامة للوافدين بالسعودية

أوضحت وزارة الداخلية عن بعض الشروط والضوابط الهامة والواجب توافرها لدي المقيم الوافد حتي يمكنه تجديد الإقامة وهي كالتالي:

خطوات تجديد إقامة وافد بالسعودية

قم بتعبئة الطلب مع مراعاة الدقة في البيانات طبقاً لبيانات جواز السفر.

قم باعتماد هذا الطلب قبل تقديمه.

قم بإحضار جواز السفر علي أن يكون ساري الصلاحية طبقاً لما جاء أعلاه.

قم بإحضار عدد (2) صورة شخصية مقاس 4*6 ملونة وجديدة لأخر تاريخ.

القيام بإحضار صورة ضوئية واضحة للأحوال المدنية للمقيم.

القيام بسداد رسوم تجديد الإقامة لوافد.

قم بعمل كشف طبي من أحد الجهات المعتمدة مع إرفاق تقارير الكسف الطبي.

يجب القيام بتسديد رسوم رخصة العمل.

ضرورة وجود تامين طبي.

قم بإحضار الإقامة القديمة ضمن الأوراق والمستندات.

قم بتسجيل البصمة في حالة عدم تسجيلها لدي الجوازات.

الرسوم اللازمة لتجديد إقامة وافد إلي السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن الرسوم اللازمة لإنهاء إجراءات تجديد الرخصة لوافد إلي السعودية وهي كالتالي:

سداد مبلغ 650 ريال سعودي في حالة كون المقيم عمل وافد إلي المملكة.

سداد مبلغ 2000 ألفي ريال سعودي عن الوافدين المرافقين.

في حالة العمالة المنزلية يتم سداد 600 ريال سعودي.

في حالة العمل لدي مؤسسة أو عمالة زراعية فيتم سداد 650 ريال.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل تجديد الإقامة لوافد في السعودية وما هي الرسوم والشروط بالتفاصيل.