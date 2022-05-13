موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة العربية السعودية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 هو أمر يهتم بمعرفته فئة كبيرة من المستفيدين من الدعم الذي تحرص علي تقديمه حكومة المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أحد وأبرز البرامج التي قامت الملكة العربية السعودية بالعمل علي توفيرها للمواطنين للعمل علي رفع المستوي المعيشي للأفراد وتلبية الاحتياجات الأساسية مما يعمل علي تحقيق رؤية المملكة 2030، والدعم الذي يتم تقديمه للأسر والأفراد يتم صرفه بشكل شهري ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب استحقاق كل أسره وتوافر الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي أن موعد صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من الدعم يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو للعام الحالي 2022 ميلادية والموافق 1 من شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1443، ويختلف موعد الصرف في كل شهر حسب بداية كل شهر ميلادي أو هجري، أما عن الأسباب التي تؤدي إلي توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور عند بعض الأفراد فهي كالتالي:

في حالة عدم قيام الفرد عن تحديث البيانات الخاصة به.

يتم استبعاد الشخص وتوقف راتب الضمان في حالة تقديم بيانات ووثائق غير صحيحة أو غير صالحة.

في حالة عدم توافر احد شروط الاستحقاق.

عدم التقيد بشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة ببرامج التأهيل والتدريب.

في حالة تنازل الشخص المستفيد عن راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

يتم ايقاف الراتب في حالة الالتحاق في وظيفة حكومية بعد فترة من التسجيل بالضمان الاجتماعي.

في حالة تملك الفرد سيارة أو فتح حساب مصرفي بعد التسجيل والاستفادة من الدعم.

الاعتراض علي مبلغ الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية

بعد التعرف علي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيمكننا التعرف علي الطريقة الصحيحة تقديم اعتراض علي مبلغ الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالتالي: