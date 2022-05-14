نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “طريقة صحيحة” رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الخطوات الصحيحة للتسجيل الإلكتروني على معاش الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والذي تعرفنا عليه مؤخرا في مقال آخر قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 144، والذي زاد البحث عليه في الفترة الأخيرة من قبل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والراغبين في الاستفادة منه، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الجديد الخاص بالتسجيل وكيفية التسجيل من خلاله بشكل صحيح، وكيفية حساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الساعات القليلة الماضية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي صدر بمرسوم من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وهذا في بداية شهر ربيع الثاني 1443 الجاري، وقد تم تفعيله يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بموافقة من مجلس الوزارء السعودي.

وقد تم الإعلان عن بدء تفعيل البرنامج، وهذا من خلال تغريدة رسمية عبر الحساب الموثق الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعبر

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان عن أهداف البرنامج المطور الجديد، وهذا مثملا جاء في البيان والحوار الصحفي للمتحدث الرسمي للوزارة، ومن ضمن الأهداف التي تم عمل هذا البرنامج له كالآتي:

النظام الجديد يسعى لدخول فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في الضمان الاجتماعي وهذا حسب المعايير الجديدة.

التأكيد على أهمية توفير حقوق الأبناء من ناحية التعليم والرعاية الصحية.

تمكين وتدريب وتحسين القوى العاملة في السعودية، والعمل على تطوير مهارتهم، وهذا لتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.

وسيشمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد فئات جديدة لم تكن مشمولة في النظام السابق، حيث سيشمل الضمان الاجتماعي كل الفئات من عاطلين ومتقاعدين بل وحتى الموظفين أصحاب الرواتب الضعيفة التي لا تكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية للفرد أو من يعيلهم، حيث يهدف النظام الجديد بشكل أساسي إلى تقديم الدعم لتغطية النقص المادي لدى أصحاب الدخل الأقل من الحد المانع، وتقديم الفرص التدريبية.

طريقة حساب المعاش في النظام الجديد

ويمكنكم حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التي نشرتها الوزارة عبر تغريدتها الرسمية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك.

سجل في النظام من خلال الرابط التالي:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/7geQlXfH2M — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك.

سجل في النظام من خلال الرابط التالي:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/7geQlXfH2M — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

يتم جمع قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

ثم قم بخصم 50% من الدخل الشهري.

بعدها أضف هذا الخصم إلى مجموع الدخل الغير مكتسب والذي تحصل عليه من برامج الدعم الحكومة (كحساب المواطن على سبيل المثال).

ثم قارن بين المجموع الذي حسبته مع الحد الأدنى المحتسب وفقا للاستحقاق الشهري (1100 ريال لولي أمر الأسرة، و550 ريال للفرد بالأسرة).

الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلما للحدود المانعة لمعاش للضمان الاجتماعي المطور، والذي يختلف حسب حجم الأسرة، وهو كالآتي:

فرد واحد، الحد المانع 2001 ريال والاستحقاق الشهري 1000 ريال.

شخصين بالأسرة: 2570 ريال، الاستحقاق 1285 ريال سعودي.

3 أشخاص بالأسرة 3140 ريال حد مانع، والاستحقاق الشهري 1570 ريال.

4 أفراد 3710 ريال كحد مانع للاستحقاق، والاستحقاق 1855 ريال بالمعاش.

5 أفراد 4280 ريال حد أقصى للدخل الشهري، والاستحقاق 2140 ريال.

6 أفراد 4840 ريال حد مانع، والمعاش المستحق يساوي 2420 ريال سعودي.

7 أشخاص بالأسرة 5420 حد أقصى للراتب، والمعاش المستحق 2710 ريال.

8 أفراد 6000 ريال سعودي حد مانع للمعاش، والاستحقاق الشهري 3000 ريال سعودي.

تمديد مهلة التسجيل في الضمان المطور

وقد أعلنت وزراة الموارد البشرية منذ فترة ليست بالبعيدة عن تمديد مهلة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للأشخاص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث تم تمديد المهلة لهم 6 أشهر، ليكون آخر موعد للتسجيل لهم يوم 30 اكتوبر 2022.

ولم تعلن الوزارة أي جديد بخصوص الباقي الغير مستفيدين من الضمان القديم، وهذا ما يعني أن آخر موعد خاص بهم لم يتغير، وهو يوم 23 مايو 2022 القادم.

التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

ويمكن لحضراتكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا من خلال رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، فقم باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في البرنامج الجديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ادخل كافة البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور).

ثم قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد إنشاء الحساب وتسجيل الدخول اضغط على الذهاب للملف الموحد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بالملف بشكل صحيح.

ثم اضغط على الذهاب لتعبئة المنازل وادخل كافة البيانات المطلوبة بها بشكل صحيح.

بعدها اضغط على الذهاب لقائمة البرامج لاختيار البرامج التي تريد التسجيل بها.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر المنشور الخاص بها أنها ستبدأ في فرز أسماء المتقدمين ودراسة حالات الاستحقاق من بداية شهر 12 القادم للعام 2021، حيث إن التسجيل مفتوح حتى يوم 23/5/2022 العام القادم، وهذا ما يعني أن هناك متسع للراغبين في التسجيل بالتسجيل، وهذا ما يعني أن أسماء المقبولين لن تعلن دفعة واحدة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كل جديد بخصوص الضمان الاجتماعي الجديد.

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