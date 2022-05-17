تكافل الطلاب 1443 “الدعم المالي للطلاب” الأكثر احتياجًا بالمملكة تعرف علي شروط التسجيل والخطوات

تكافل الطلاب يعد من أهم البرامج التي تقوم وزارة التعليم بالمملكة بتقديمها إلى الطلاب السعوديين بهدف تقديم المساعدة، والدعم لهم، ويتم تقديمه للطلاب، والطالبات الأكثر احتياجًا، وتوفير جميع متطلباتهم، وتوفير الدعم النقدي إلى أولياء الأمور ليقوموا بتوفير كافة متطلبات الأبناء، ويعد هذا البرنامج من ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدمها المملكة لكافة المواطنين، كما أن البرنامج يوفر عدد كبير من احتياجات الأسر، وتقديم الدعم لهم حيث بلغ قيمة الدعم المقدم للأسر المستفيدة من هذا البرنامج ١٣٠ مليون ريال كما أنه يتم صرفه لحوالي ٢٦٠ طالب، وطالبة، وللتعرف على كافة التفاصيل، والشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم تابع المقال.

شروط تكافل الطلاب ١٤٤٣

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها للحصول على الدعم النقدي من تكافل، ومن هذه الشروط التالي:

يجب يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على المساعدة من محدودي الدخل.

عدم زيادة دخل الأسرة عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

أن يكون الطالب ملتزم بالحضور اليومي إلى المدرسة.

الطالب يجب أن يكون من المقيدين في التعليم العام.

يتم استثناء طلاب محو الأمية، وطلاب الثالث الثانوي.

من الشروط الهامة أن يكون المتقدم من المسجلين في البرنامج من بداية السنة.

يقدم هذا الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب من الأيتام.

خطوات التقديم والتسجيل في تكافل

يجب أن يقوم المتقدم بإجراء عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

في البداية يجب الذهاب إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تكافل طلاب من هنا.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية، واختيار بوابة الطلاب.

ثم كتابة كل من اسم المستخدم، وإضافة كلمة السر، والضغط على تسجيل الدخول.

كتابة جميع البيانات المطلوب منك إدخالها في المكان المناسب.

كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تكافل الطلاب، ومن ثم الضغط على ارسال الطلب.

ثم مراجعة جميع البيانات، والتأكد من دقتها.

في النهاية قم برفع كافة الأوراق التي يطلب منك رفعها الي الموافقة، وقراءة الشروط والاحكام، والضغط موافقة، والضغط على تقديم.

تحميل دليل تسجيل الطلاب في تكافل

من الجدير بالذكر أنه يمكنك تحميل دليل تسجيل تكافل الطلاب 1443 بصيغة pdf.