متى استرجاع برنامج المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة متى استرجاع برنامج المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 والذي توقف منذ عدة سنوات، حيث كان يتم صرف مقطوعة الضمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكان يتم ذلك بصفة دورية يتم خلالها نزول كشوف بأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة بمبالغ كانت تصل إلى 30 ألف ريال للأسرة الواحدة، فهل سيتم استرجاع برنامج المساعدات المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، سؤال دائما ما يطرحه الضمانيين من عملاء الضمان، يجب الإشارة أولاً إلى أنه منذ عدة شهور أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل للاستفادة من المساعدة المقطوعة، كما أوقفت أيضا رابط الاستعلام عن موعد صرف ونزول إيداع تلك المساعدات، مما أوجد حالة من الإحباط لدى مستفيدي الضمان، ولكن يتحدث البعض عن عودة برنامج مقطوعة الضمان في صورة جديدة وتحت مسمى جديد.

متى استرجاع برنامج المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 لمستفيدي الضمان

وعلى الرغم من إيثاف برنامج المساعدة المقطوعة وشطب روابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان بعد انطلاق نظام الضمان المطور الجديد، إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي على توتير وفيس بوك ويوتيوب، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الإخبارية ما زالت تبث وتنشر أخبار مُضللة عن صرف المساعدة المقطوعة وموعد نزول مقطوعة الضمان، لدرجة أن البعض ينشر عنوانين عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك برغم توقفها منذ أكثر من ثلاثة سنوات، ونحن من خلال هذا التقرير نؤكد توقف برنامج المساعدات المقطوعة، ولكن من الممكن استرجاع برنامج المقطوعة hrsd.gov.sa في ثوب جديد.

مجالات وبرامج الدعم الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث تعددت مجالات وبرامج الدعم الخاصة بمواطني وموطنات المملكة،وذلك من خلال خدمة ضمانية متميزة، حيث عمل ملف تعريف موحد لكل مواطن أو أسرة مستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي، وأصبح من السهل بمكان حصر المستفيدين من مستحقي دعم الوزارة، وتقديم الخدمات الضمانية لهم كلا حسب حالته الاجتماعية والمالية، كما أعلنت الوزارة الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتشمل الفئات المستحقة للدعم الحالات التالية:

محدودي الدخل.

الفئات الأشد حاجة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

كبار السن.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

المطلقات والأرامل والمهجورات بلا عائل.

الحماية الأسرية.

الأحداث الجانحين.

مد التسجيل في الضمان المطور الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”

ويجب أن نُشير إلى ما تحقق من تجدر الإشارة إلى إنجازات وزارة الموارد البشرية في مجال العمل الضماني الذي يتم تقديمه لمواطني المملكة بشفافية وموثقية كاملة، وأصبحت جميع برامج الضمان يضمها رابط إلكتروني واحد تحت مسمى برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ومنذ انطلاق برنامج الدعم المطور الجديد، تقدمت مئات الألف من الأسر للاستفادة من المنظومة الجديدة، ويجب التنوية إلى أنه قد تم مد فترة التسجيل في المنظومة الجديدة لشهر أكتوبر القادم 2022، وذلك بدلاً من الموعد السابق الذي كان سينتهي في 23 مايو 2022.

مسارات الدعم والحماية الاجتماعية 1443

مسار التوظيف استفاد منه أكثر من 34600 مستفيد.

مسارات المشروعات قدم دعمه إلى 6789 مستفيد.

برامج التدريب والتأهيل استفاد منها 13967 مستفيد، وذلك من خلال 713 دورة تدريبية وأكثر من 60 ورشة عمل و46 ملتقى و175 شراكة موقعة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

كما يجب أن ننوه إلى عملية التطوير التي تشهدها منظومة الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مد مظلتها الاجتماعية لتشمل فئات جديدة لم تكن مُدرجة على قوائم الاستفادة من برامج منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتهدف الموارد البشرية إلى ضم تلك الفئات الأولى بالرعاية من المواطنين والأسر الأشد حاجة إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.