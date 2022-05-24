إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي رسميًا تبدأ في هذا الموعد!

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي من الإجازات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية أيضا وذلك للاستمتاع والاحتفال بعيد الأضحى وذبح الأضاحي، حيث يعتبر عيد الأضحى من الأعياد المقدسة عند المسلمين يحتفل به كافه الأشخاص من بقاع الأرض وذلك لأحياء شعائر الله لذلك سوف نقدم من خلال موقع ثقفني خلال السطور التالية مواعيد اجازة عيد الفطر المبارك لجميع القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي

يأتي عيد الأضحى المبارك في 10 من شهر ذي الحجة من كل عام وهو من أهم الأعياد عند المسلمين وينتهي في 13 من شهر ذي الحجة، حيث أنه يتم الاحتفال به من قبل المسلمين في كافة الدول الوطن العربي والعربي حيث انه من الأعياد التي تحقق التكافل بين المجتمع بالعطف على الفقير وتوزيع الأضاحي حتى لا تسال المحتاج فيه العيد ويتم توزيعها على الأقارب للتخرج من الله عز وجل.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لم تحدد حتى الآن موعد الرسمي وإجازة عيد الفطر المبارك ولكن يتوقع الكثير أن تكون يوم الاثنين 14 من شهر يوليو لعام 2022 وتستمر اجازة عيد الفطر لمدة ثلاث أيام متتالية بداية من يوم عرفة، حيث أنو المسلمين يصومون يوم عرفة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من الأيام المباركة.

كم يوم اجازه عيد الأضحى

من المقرر أن تبدأ اجازة عيد الأضحى يوم تسعة من ذي الحجة 1443 وهو يوم وقفة عرفة وينتهي اخر أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في يوم 13 من شهر ذي الحجة 1443 ليعود العاملون إلى الدوامات الخاصة بهم وممارسة الأعمال كالمعتاد، وذلك تكون الإجازة لكي يحتفل به المواطنين والخروج إلى المنتزهات والاحتفال مع الأهل والأصحاب والأقارب.

اجازة عيد الأضحى في البنوك

لم يحدد حتى الآن البنك المركزي السعودي مواعيد اجازة عيد الفطر المبارك، ولكن من المتوقع أن تكون يوم الأربعاء ستة من شهر يوليو لعام 2022 لمدة ستة أيام حتى يوم الثلاثاء 12 من شهر يوليو لعام 2022 فإن البنك المركزي يعلن عن نهاية الدوام لجميع الموظفين في يوم عرفة بجميع المصارف من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.