” لينك stats.gov.sa” ننشر اليكم تفاصيل ساعة التعداد وكيفية المشاركة الذاتية في التعداد الذاتي 1443

يرغب عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على ساعة التعداد، وذلك حتى يتم المشاركة في التعداد من قبل الجهات الحكومية، وذلك في اطار انطلاق العد الذاتي المعلن من قبل هيئة الإحصاء السعودية، وكانت قد بدأت في يوم العاشر من شهر مايو، والتي تتم الكترونيا من خلال هيئة الإحصاء ليتم اجراءها على الهاتف لتوفير الوقت والجهد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة تفاصيل ساعة التعداد وكيفية المشاركة الذاتية في التعداد الذاتي.

تفاصيل ساعة التعداد

تعتبر ساعة التعداد هي الفترة الزمنية التي تقوم القطاعات الوظيفية المختلفة سواء الحكومية او الخاصة بتوفيرها للموظفين في القطاع، وذلك حتى يتم المشاركة في التعداد الذاتي المعلن من قبل هيئة الإحصاء السعودية. حيث قامت الحكومة السعودية بالحث على ضرورة توفير ساعة تعداد في القطاعات، وهي الساعة التي تكون في يوم الرابع والعشرين من شهر مايو في تمام الساعة الواحد ظهرا، وذلك حتى يتم التفرغ لكي يتم تعبئة الاستمارة الذاتية الخاصة بالتعداد الذاتي، أو من خلال المحطات الخاصة بالتعداد التي تتواجد في العديد من المتاجر والمولات الكبيرة.

ضوابط تعبئة استمارة العد الذاتي

وبناء على ما أعلنت عنه هيئة الإحصاء السعودية فنجد أنه قد تم اطلاق موقع التسجيل في العد الذاتي بشكل الكتروني، وذلك من خلال الخطوات والآلية التي أعلنت عنها الهيئة، كما أكدت هناك مجموعة ان هناك بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بتعبئة استمارة العد الذاتي، حيث اكدت أنه لابد من توافر عنوان وطني حتى يتم تعبئة الاستمارة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، حيث يتم تحديد اعداد افراد الاسرة في الموقع ومن ثم تعبئة الاستمارة ثم اختيار تعبئة استمارة السكن، حيث يتم العمل على اتباع الخطوات التالية.