نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القدرات بالسجل 1443 رابط موقع قياس النتائج e-services.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج القدرات بالسجل المدني 1443عبر موقع قياس النتائج e-services.etec.gov.sa الإلكتروني، حيث أعلن مركز قياس الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية “الفترة الثانية” بتاريخ السادس والعشرون من شهر مايو الجاري، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة من خلال الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني التابع للهيئة، ثم تسجيل الدخول عن طريق تعبئة بيانات حساب قياس الخاص بالمستفيد، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة الرسمي.

استعلام عن نتائج القدرات بالسجل 1443

تم الإعلان من جانب حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل رسمي عن إطلاق نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الثانية خلال الأسبوع الجاري، وأكد على أنه سيتم إرسال نتائج القدرات العامة في رسائل نصية على الجوال المسجل في ملف المختبر في اليوم الأول، وبعد ذلك يتم إتاحة استعلام عن نتائج قياس القدرات عن طريق موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

وبناءً على ذلك، فمن المقرر أن يتم إرسال نتائج القدرات العامة الورقي في رسائل نصية يوم الخميس بتاريخ 26 مايو 2022م الموافق لتاريخ 25 شوال 1443هـ، بينما يتم إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات على موقع قياس النتائج الإلكتروني أو نظام الاختبارات يوم الجمعة بتاريخ 27 مايو 2022م.

ويجب العلم أنه بعد انتهاء الاختبارات بالمركز الوطني للقياس، فيتم تصحيح الإجابات عن طريق استخدام المُصحح الآلي، ومن ثم يتم تحليل النتائج ومراجعة المعلومات الخاصة بالطلاب المختبرين بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، ويمكنكم الاستعلام الآن عن النتائج من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

موقع قياس النتائج برقم الهوية الرسمي (e-services.etec.gov.sa).

نتائج اختبار قياس القدرات 1442

يجب العلم أن اختبار قياس القدرات العامة لا يوجد به نجاحاً أو رسوباً، وإنما يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها 100 درجة، وهذه الدرجة لها وزنها المحدد عند الجهة التي يتقدم المختبر إليها، كما يجب عدم مقارنة درجة قياس بنسبة الطالب في اختبار الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى، والمهم في اختبارات قياس هو موقع الطالب بين الطلاب الذين دخلوا اختبار قياس وفقاً للتالي:

الدرجة 81 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 5% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 78 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 10% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 73 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 20% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 70 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 30% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 65 يكون موقع الطالب متوسط.

الدرجة 60 فأقل يكون موقع الطالب أقل 30% من الطلاب الآخرين.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار قياس القدرات العامة 1443 المعلن عنه اليوم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم تعبئة بيانات المستفيد الخاصة بحساب قياس وهي (رقم السجل المدني – كلمة المرور) ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ومن الصفحة الشخصية أو الملف الخاص بالطالب، قم بالنقر على أيقونة النتائج من القائمة الرئيسية، ثم اختيار نوع الاختبار المراد الاستعلام عنه وهو اختبار القدرات العامة، ثم النقر على بحث، وسيتم عرض نتيجة قياس مباشرةً.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 23, 2022

رقم مركز قياس الموحد

من يرغب في التواصل مع خدمات المستفيدين من خلال الاتصال على رقم مركز قياس الموحد لتقديم شكوى أو الحصول على استفسار، يمكنه الاتصال الآن على رقم قياس الموحد 920033555 خلال مواعيد العمل الرسمية (من يوم الأحد حتى الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً)، كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج القدرات 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.