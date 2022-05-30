نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اطلب قرض سلفة 5000 ريال وموافقة خلال ساعات من طلبك لسلفة تمويل فوري طارئ في المقال التالي

خصصت معظم بنوك المملكة تمويل لسلفة الفورية والعاجلة بحد ادنى 1000 ريال وحد اقصى 5000 ريال وموافقة فورية طالما مستوفي الشروط، وسوف نوضح شروط سلفة بداخل المقال واهم مزايا قرض سلفة وكيفية التقديم على سلفة ، حيث يلجا الى منصة سلفة للاقتراض وطلب تمويل سريع للتغلب على زيادة الاسعار ومتطلبات الحياة الكثير من المواطنين، وتقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي وتعمل منصة سلفة على منح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب. شروط الحصول على تمويل سلفة: يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

كما يشترط ان يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.

ويشترط أن يكون راتب الشهر 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. اهم مزايا تمويل سلفة: يتم صرفها والموافقة عليها بصورة سريعة.

بهامش ربحي بسيط ولايذكر.

متوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن اهم مزايا سلفة يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة. اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التقديم على قرض سلفة من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثم تقوم بإنشاء حساب جديد.

ثم يقوم طالب السلفة بتحديد فترة السداد وقيمة المبلغ الذي يمكن سداد القرض من خلاله.

التأكد من إدخال البيانات الإلكترونية بدقة ودون أخطاء مع تحميل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة منك.

وبعد التأكد من جميع البيانات والمعلوماتك التي أدخلتها وصجتها تماما.

تحديد المبلغ المطلوب وكيفية السداد على كم شهر يتم السداد يتم مراجعة كافة البيانات ثم الموافقة وإيداع المبلغ التمويلي الخاص بك في حسابك البنكي داخل المملكة . عمر شويل - جدة الآن اطلب قرض سلفة 5000 ريال وموافقة خلال ساعات من طلبك لسلفة تمويل فوري طارئ - ثقفني

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