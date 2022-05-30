نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر سينما الأندلس مول في السعودية 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر سينما الأندلس مول هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة أفلام أجنبية جديدة تخلط بين التصوير الفوتوغرافي والموسيقى بجو درامي وروايات مكثفة.

سينما الأندلس مول

تعد سينما الأندلس مول من أروع وأرقى الأحداث السينمائية في المملكة العربية السعودية، ويسارع الناس من جميع أنحاء العالم العربي إلى المملكة لتجربة ذلك.

تقع مسارح Movi في المملكة، وتعتبر من أهم العلامات التجارية في المملكة، وتعمل ضمن حدود المملكة العربية السعودية لمعالجة مختلف مجالات العرض داخل دور السينما.

تأسست Movi Cinemas في عام 2019 م، ومقرها في الرياض وعلاقتها المباشرة مع Movi Cinemas، الشركة المالكة للسينما.

منذ أن سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بدخول دور السينما داخل حدودها، عملت Movi بجد لتوسيع جميع المسارح في السنوات القادمة.

عبرت Movi Cinemas عن رغبتها القوية في تشغيل ما يقرب من 250 شاشة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المهم ملاحظة أن الشركة تتمتع بسمعة ممتازة كوسيط.

نظرا لخبرتها الواسعة في عالم السينما وتأسيسها في المملكة العربية السعودية عن طريق مدينة جدة في 10 أغسطس 2019، يتوافق أداء الشركة مع معايير الجودة العالمية ويميزها عن منافسيها.

رابط حجز تذاكر سينما الأندلس مول

وفرت سينما الأندلس مول آلية للضيوف لإجراء الحجوزات إلكترونياً من أجل توفير قدر كبير من الوقت والجهد. ويمكن القيام بذلك من خلال الموقع الرسمي للمسرح، والطرق على النحو التالي.

استخدم هذا الرابط للوصول إلى الموقع الرسمي لسينما الأندلس مول.

سنقوم بتحديد موقع القائمة الأولية لهم؛ حدد اختيار الأفلام.

اختر الفيلم الذي ترغب في مشاهدته في سينما الأندلس مول.

حدد موقع السينما.

بعد ذلك، يجب عليك تحديد الوقت المناسب من قائمة الخيارات والتواريخ المتاحة على الموقع.

اختر المقعد الأنسب من بين القسائم المتاحة وغير المشغولة.

بعد الانتهاء من تسجيل الوصول، يجب عليك دفع المبلغ المطلوب للحجز.

حدد الخيار “موافق”.

يجب أن تسافر إلى مسرح الأندلس مول لمشاهدة فيلمك في الوقت المحدد.

وأشارت السينما إلى أنه من الممكن حجز تذاكر سينما الأندلس مول من خلال الذهاب مباشرة إلى المسرح، بناءً على عدد المقاعد المتاحة قبل بدء الفيلم خلال تلك الفترة، ويمكن لأي زائر حجز تذكرة لمسرح الأندلس مول. إِلِكْتِرُونِيًّا كما هو موضح سابقًا.

حجز تذاكر سينما الأندلس مول 2022 في المملكة العربيةالسعودية

تختلف أسعار تذاكر مسرح الأندلس مول باختلاف موقع المقعد ووقت بدء الفيلم ونوع الفيلم المعروض.

وتتراوح أسعار التذاكر من 50 إلى 110 ريالات سعودي، بحسب إعلان سينما الأندلس مول. وتجدر الإشارة إلى أن المسرح يقوم بإنشاء إعلانات لعدد من الأفلام التي سيتم عرضها للضيوف، بهدف إطلاع المواطنين على تلك الأفلام.

واختيار الأنسب بينهم وما يتعلق بعنوان البريد الإلكتروني لكل منهم، ثم طلب التذكرة إلكترونياً، باستخدام تطبيق أبشر، أو من خلال المسرح.

رابط حجز تذاكر السينما في مول سينما: ksa.empirecinemas.com

بعد قرار من المملكة العربية السعودية لتوفير دور السينما وفتح كل منها لاحقًا للناس، دخل عدد كبير من الشركات هذه الصناعة وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات.

تم توفير سينما الأندلس مول الجميلة، وهي تقدم خدمة عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المتميزة حتى يتمكن الزائر من اختيار الفيلم الذي يرغب في مشاهدته والاستمتاع به، بالإضافة إلى توفير خدمة جدولة الأفلام والسماح للزوار بالحجز.

تذاكر سينما الأندلس مول