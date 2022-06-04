نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 عبر البوابة الالكترونية haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 هي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها حاليا بالمملكة العربية السعودية حيث أن هذا الرابط يوصل الحجاج بالموقع الإلكتروني الذي صمم خصيصاً لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهذه الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية استعراض البرامج الخاصة بخدمات حجاج الداخل وكذلك

اختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب الحاج التعاقد معها وجدير بالذكر أن المستفيد من هذه الخدمة هم كلا من المواطنين السعوديين أو المقيمين فعليا بالمملكة وهذا الموقع يعتبر بمثابة نقلة متطورة في مشروع تطبيق التحول الرقمي بالمملكة والذي يقع رؤية 2030 التي تنوي المملكة على تطبيقها على مراحل متتالية ولتكن هذه الخطوة الأولى ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بالموضوع تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

موعد بداية تسجيل حجاج الداخل 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية أنه بناء على رغبات عدد كبير من الأشخاص في أداء مناسك الحج والعمرة من داخل المملكة وخارجها فقد تم فعليا رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج وهذا لموسم الحج الحالي للعام الهجري 1433 هجريا والميلادي 2022 ولكن يجب على الحجاج المتقدمين لأداء فريضة الحج الإلتزام كل الإلتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا لتخطي هذه الأزمة الصعبة بسلام بدون فقد في الأرواح وقد أعلنت وزارة الحج والعمره بالمملكة العربية السعودية فتح باب التقديم والتسجيل في موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على أن يتم باب التسجيل مفتوح لمدة 10 أيام متتالية على أن يتم فرز الطلبات المقدمة وإعلان النتائج حسب الشرط السابق وضعها للمتقدمين وجدير بالذكر أنه لا يتم الالتفات تماما إلى أسبقية الحجز في التسجيل.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

_ المرحلة الأولى يقوم فيها الحج على الرابط الرسمي الخاص بالموقع ونفدمه لكم https://localhaj.haj.gov.sa/.

_ المرحلة الثانية يقوم فيها الحاج أو المتقدم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة به والمطلوبة في الموقع

_ المرحلة الثالثة يختار المتقدم الخدمة المناسبة له ومن ثم يقوم باستكمال عملية الحجز ودفع القيمة المطلوبة له وفي النهاية يتمكن من استلام التصريح.