نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات في المملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال للمطلقات في المملكة حيث يوجد الكثير من الجهات والمكاتب في السعودية يعملون على تقديم المساعدات المالية إلى مواطني المملكة ودائما تسعى هذه المكاتب إلى معرفة من هم الأشد طلبا واحتياجا في ظل ظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لتمكنهم من توفير الحياة الكريمة لأسرهم لا سيما الفتيات التي لها الأولوية في ذلك لهذا السبب قد أعلنت مؤسسة الوليد الخيرية مطلقات عن فتح باب التسجيل لمساعدة المطلقات فيه وتلبيه كل متطلبات الحياة حتى لو كانت هذه السيدة معاله اهدف مؤسسة الوليد بن طلال السعي لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين داخل الوطن العربي السعودي وخارجه في بقاع كثيرة من العالم وهذه طبيعة العمل الخيري ليس له حدود ولكن يحظى المواطنون السعوديون المقيمين داخل المملكة السعودية بالتقديم لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية خدماتها ألا محدوده لمساعد الفقراء والمحتاجين.

شروط الالتحاق بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات

أنشأت مؤسسة الوليد بن طلال عام 1996 في السعودية من أجل المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى ذلك المطلقات والأرامل لتوفير كل ما تطلبات أبنائهن ولكن المؤسسة قد وضعت شروط فهي كالاتي:

ألا يتخطى الراتب الشهري للأسرة عن ثلاث الأف ريال سعودي. عدم حصول المتقدم على دعم التأسيس أو عقارات أو سيارة في الدولة. عند حصول المواطن على بيت أو سيارة لا يحق له تأجير هذا البيت أو السيارة عقب الحصول عليه من المؤسسة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات

بعد أن يستوفون المواطنين كل الشروط الأهلية التي وضعت من قبل مؤسس الوليد الخيرية للمطلقات يستوجب عليهم التقديم على الموقع الرسمي للمؤسسة باتباع الإرشادات الأتية:

يقوم مقدم الطلب بالانتقال إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد الظاهرة أمامك على واجهة المنصة.

قم بكتابة اسمك بالكامل في الخانة المخصصة لذلك.

وبعد ادخل رقم الهوية الوطنية في الخانة المحددة له بعد كتابة الاسم.

ثم اكتب البريد الإلكتروني مع التأكد من إدخاله بشكل صحيح.

ادخل رقم الهاتف الجوال عقب كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

قم بالضغط على تأكيد الرمز.

وبعدها اضغط عليه التسجيل ثم انتقل إلى الرسائل في البريد الإلكتروني.

افتح رسالة المؤسسة وقم بالنقر على الرابط حتى يتم تفعيل الحساب الخاص بك.

وفي النهاية قم بتقديم طلب المساعدة.

كيفية التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات

أتاحت مؤسسه بن وليد الخيرية عدة أرقام للتواصل معها من قبل المواطنين في حال وجود أي تساؤلات أو استفسارات معهم عن المساعدات التي يرغبون في الحصول عليها وجاءت الأرقام على النحو التالي: