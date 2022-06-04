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عمر شويل - جدة تعرف على تكلفة حج القرعة 2022 وشروط ومستندات السفر، وما تقوم به الوزارة لتوضيح كافة المتطلبات والمستندات اللازمة للذهاب للحج، لذلك أعلنت تكلفة حج مكة نتيجة لارتفاع السعر من المملكة التي اتخذت إجراءات احترازية، ومع ذلك، خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة، يتقدم العديد من المصريين بطلب القرعة أو الحج السياحي أو رحلات الحج في مكة التي تلي الحج تم تحديد عدد الحجاج في المملكة هذا العام بمليون حاج من الداخل والخارج، تابعونا للتعرف على كافة التفاصيل.

تكلفة حج القرعة 2022

أعلنت وزارة الداخلية تكلفة قرعة الحج لهذا العام، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 94.490 جنيه “94490”.

تبلغ تكلفة رحلة القرعة 74،500 جنيه (74،500 جنيه) بالإضافة إلى 19،990 جنيه أجرة السفر.

السعر يشمل جميع خدمات حج مكة من الاقامة والمواصلات وشهادات الهدايا.

سيتم دفع جميع الرسوم من 5 يونيو إلى 9 يونيو.

إذا تأخر الدفع خلال المدة المحددة، سيتم إلغاء الحج.

إذا كنت ترغب في إلغاء الحج بعد السداد، فستتلقى المبلغ الذي دفعته مطروحًا منه الرسوم الإدارية.

شروط السفر لأداء فريضة الحج 2022

تكلفة حج القرعة 2022 وشروط ومستندات السفر، تم وضع العديد من الشروط التي يجب أن يطيعها الحجاج قبل الرحلة واتباع التعليمات التي قدمتها المملكة بعد الرحلة، الشروط المطلوبة قبل الرحلة هي كما يلي: