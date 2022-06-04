نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للمواطنين بقيمة 5000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي قد تواجهك عند رغبتك في الحصول على أحد الحلول المالية المقدمة في صورة تمويلات وذلك يكون بسبب الشروط الموضوعة والتي يكاد اكتمالها لديك شبه مستحيل ولهذا نبحث عن غيرها من الحلول الأخري الأكثر تيسيراً وبدون اشتراطات كثيرة ولها الكثير من المميزات ويكون في تلك الحالة الخيار الأمثل هو التمويل الشخصي الذي تقدمه منصة سلفة في السعودية وسوف نطلعكم على أهم مميزاته وشروطه في هذا المقال.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي مصغر للمواطنين مع توفير الكثير من المميزات التي تجعلها الخيار الأول لدي الراغبين في الحصول على تمويل شخصي ومن اهم مميزات تمويل سلفة التالي:

متوافق مع أحكام الشريعة.

متوفر للمواطنين والمواطنات من حاملي الجنسية السعودية.

بدون تحويل راتب.

بدون كفيل.

الحد الأدنى للتمويل ألف ريال ويصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى.

إجراءات ميسرة وسريعة.

هامش ربح تنافسي.

فترة سداد حتي ستة أشهر.

تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من سلفة وخطوات الحصول عليه

يمكنك طلب تمويل سلفة إلكترونياً أينما كنت وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.

تسجيل حساب شخصي بها.

يتم إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال كلمة مرور جديدة خاصة بحسابك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر استكمال التسجيل.

إتباع باقي الخطوات حتي تنتهي من التسجيل وطلب التمويل.

ماهي شروط سلفة للحصول على منتجاتها التمويلية

سلفة هي أول منصة في المملكة العربية السعودية حاصلة على تصريح البنك المركزي السعودي للعمل في مجال التمويلات الصغيرة التي تقدمها للمواطنين بهدف المساعدة في توفير احتياجاتهم المالية لإنهاء بعض مشاكلهم المالية وتضع سلفة عدد من الشروط الواجبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 23 عاماً ولا يزيد عن 60 عام وأن يكون موظفاً ولا يقل راتبه الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي وأن لا تقل مدة التحاقه بالعمل عن 3 أشهر للموظف بالقطاع الحكومي ولا تقل عن 6 أشهر للموظف بالقطاع الخاص كما أن يجب عليه الالتزام بسداد الأقساط الشهرية.