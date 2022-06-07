انت الان تتابع خبر السعودية تصدم المواطنين والمقيمين وتعلن عن شروط جديدة تسمح لمالك العقار اخراج المستأجر من السكن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بالكشف عن كيفية تصرف المالك حيال المُستأجر الذي. انتهى عقد إيجاره للسكن ورفض المغادرة.

وبينت الشبكة، أنه بامكان المالك رفع تنفيذ مباشر عن طريق ناجز لأجل اخلاء العقار وغرامة يومية عن كل يوم تأخير عقب انتهاء العقد في حال وجود مبلغ للتأخير عند إبرام العقد.

ويأتي ذلك رداً على سؤال من شخص حول مماطلة مُستأجر لوحدة سكنية لديه في المغادرة رغم انتهاء العقد الخاص به وتجاهله تجديده.