نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى منصة احكام تملك العقارات ehkaam.sa ومتابعة الطلب برقم الهوية وطرق التواصل مع منصة احكام في المقال التالي

التسجيل فى منصة احكام تملك العقارات ehkaam.sa ومتابعة الطلب برقم الهوية وطرق التواصل مع منصة احكام وأيضا الوثائق المطلوبة لتملك العقارات فى احكام الرقمية التي اطلقتها الهيئة العامة للعقارات والتي تهدف الى تنظيم عملية تسجيل وتقديم طلبات التملك للعقارات حيث تعمل المنصة على مراجعة الطلبات المقدمة اليها من قبل المواطنين فى كافة انحاء المملكة عن طريق لجان مشكلة من قبل الحكومة وتسمي لجان التدقيق فى منصة احكام وتعمل تلك اللجان على تعزيز مبادئ الشفافية ولعدالة وتلافي الأخطاء وتتكون من: أولا وزارة الداخلية.

ثم وزارة الشئون البلدية والقروية.

كذلك الهيئة العامة للعقارات ووزارة العدل.

أيضا وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية. كيفية التسجيل فى منصة احكام الدخول الى رابط منصة احكام الالكتروني.

ثم الضغط على تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك الضغط على انشاء حساب.

أيضا يجب تعبئة نموذج الحساب الجديد وكتابة البيانات التالية: أولا اسم المستفيد. ثم كتابة رقم الهوية. أيضا ادخال تاريخ الميلاد. بالإضافة الى البريد الالكتروني ورقم الجوال. أخيرا انشاء كلمة مرور منصة احكام.

ثم الاطلاع على الشروط والاحكام والنقر موافقة عليها.

بعد ذلك التحقق من البيانات واستكمال عملية التسجيل الى الحساب بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

أيضا يجب الذهاب الى نموذج الطلب وإدخال البيانات وارفاق المستندات المطلوبة.

وأخيرا الضغط على ارسال الطلب ويستمر الفحص لمدة ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب فى منصة احكام. الأوراق والمستندات المطلوبة فى تقديم طلب تملك العقارات فى منصة احكام أولا الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات وهى تشمل على بيانات العقار.

ثم نوع العقار.

أيضا نوع الوثيقة المطلوبة.

كذلك مساحة العقار بالمتر المربع.

ثم موقع العقار.

بالإضافة لنوع الطلب.

وبعد ذلك يقدم وثائق التملك او الاحياء.

ويجب تقديم صور طبق الأصل من الأوراق الاتية: أولا صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب او من ينوب عنه. كذلك صورة من سجل الجهة فى حالة ان كان المدعي شخصية اعتبارية. أيضا صورة من بيانات الوكيل الشرعي. ثم صورة من الوكالة الشرعية او صورة من التفويض الرسمي. بعد ذلك رفع مساحي من احد المكاتب المعتمدة ويشمل الاتي ” احداثيات العقار – ونوع العقار – والموقع وحدوده بالإضافة لمساحته”.

طرق التواصل مع منصة احكام أولا يمكن التواصل مع منصة احكام عن طريق رقم منصة احكام الموحد 920035544 ودوام عمل منصة احكام من الاحد الى الخميس ومواعيد عمل منصة احكام من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً.

ثم عنوان البريد الالكتروني منصة احكام [email protected].

كذلك حجز موعد الكتروني فى منصة احكام عن طريق الدخول الى رابط حجز موعد منصة احكام. عمر شويل - جدة التسجيل فى منصة احكام تملك العقارات ehkaam.sa ومتابعة الطلب برقم الهوية وطرق التواصل مع منصة احكام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل فى منصة احكام تملك العقارات ehkaam.sa ومتابعة الطلب برقم الهوية وطرق التواصل مع منصة احكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.