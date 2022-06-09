تمويل يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي من بنك البلاد على 60 شهر. حيث يقدم بنك البلاد عدد من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمويل المرابحة، والتمويل التكميلي ، وتمويل الأسهم بمزايا سداد مرنة ومتوافقة مع احتياجات العملاء المالية، إلى جانب أنه معتمد من قبل اللجنة الشرعية للمصرف. وسوف نستعرض ذلك بمزيد من التفصيل بالسطور المقبلة.

تمويل المرابحة بنك البلاد

يقدم مصرف البلاد تمويل المرابحة أونلاين حيث يمكن للعملاء الحصول عليه من أي مكان بكل سهولة ويسر من دون الحاجة لزيارة فرع المصرف، فبإمكان العملاء طلب تمويل المرابحة عبر تطبيق البلاد بجميع أنواعه سواء التمويل الشخصي – تمويل إضافي – أعادة التمويل، وإذا كنت جديد وليس لديك حساب ابدأ بفتح الحساب عبر التطبيق وإذا كنت عميل حالي ادخل على تطبيق البلاد ومن ثم النقر على سلة التسوق بأسفل التطبيق واختيار التمويل الشخصي وتفضل بإكمال الخطوات.

تمويل يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي

سرعة التقدم بطلب التمويل عبر تطبيق البلاد على مدار الساعة.

إمكانية تمويل المتقاعدين.

بدون تحويل الراتب لمنسوبي البنوك.

خاصية السداد المبكر.

فترة سداد تصل حتى 60 شهر.

متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

خطوات طلب تمويل شخصي اونلاين عبر تطبيق البلاد

الدخول لتطبيق البلاد.

ثم الضغط على سلة التسوق في أسفل الصفحة.

واختيار التمويل الشخصي، وتحديد نوع التمويل.

ثم اختيار آلية الطلب وتعبئة المعلومات المطلوبة ثم تقديم الطلب.

شروط وأحكام الحصول على التمويل

يكون الراتب محول لدى بنك البلاد.

لا يقل عمر العميل وقت الحصول على التمويل عن 18 عام.

يكون العميل على راس العمل في أحد الجهات المعتمدة من قبل بنك البلاد.

لا يقل صافي دخل العميل الشهري حسب التالي: 3000 ريال للسعودي، و3500 ريال للعملاء غير السعوديين.

التواصل مع بنك البلاد

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي من بنك البلاد على 60 شهر واستعرضنا المعلومات المتعلقة بمزايا التمويل وشروط الحصول عليه، وكيفية طلب التمويل من تطبيق البلاد والتواصل مع المصرف.