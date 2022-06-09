الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدات المالية والشخصية

الديوان الملكي السعودي لتسديد الديون وتقديم الشكاوى وطلب المساعدات المالية, حيث تتيح حكومة المملكة العربية السعودية ديوانًا خاصًا لمواطنيها والمقيمين على ارضيها، وذلك من اجل الحصول على المساعدات والشكاوى وذلك من اجل أن تيسر الحكومة شؤون البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطنين في جميع أنحاء المملكة, حيث يعتبر الديوان الملكي السعودي مكتب تنفيذي رئيسي لخادم الحرمين الشريفين حيث يحتوى على العديد من المكاتب الفرعية التي يقوم الملك من خلالها باتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة وتلقى الشكاوى وتقديم المساعدات واستقبال الضيوف والعديد من الأنشطة المختلفة الأخري.

طريقة تقديم طلب للحصول على مساعدات مالية من الديوان الملكي

يمكن تقديم طلب الحصول على مساعدات مالية بطريقة سهلة وذلك باتباع الخطوات الأتية:

كتابة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بصيغة صحيحة مع أدراج اسم المرسل ورقم الجوال.

تقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية.

نقم بتحديد نوع المساعدة التي يحتاج إليها المواطن سواء إذا كانت مساعدات مالية أو طبية أو تسديد قروض.

كتابة سبب موضح لطلب المساعدة من الديوان الملكي.

تقديم المستندات التي تثبت صحة الطلب المقدم للديوان الملكي.

تقديم الشكر والتقدير إلى ملك المملكة العربية السعودية والتأمل في قبول طلب المساعدة.

نقوم بإرسال الخطاب عن طريق البريد الممتاز على العنوان البريدي الأتي: المملكة العربية السعودية, الهدأ (6367), الرياض (11921).

كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الخاص بالديوان الملكي وهى 8004000000 أو 920022220 وتقديم الطلب شفهيًا.

يمكن للمواطن أيضا إرسال الخطاب إلى الديوان الملكي عن طريق الأنترنت وذلك بواسطة بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي.

طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي إلكترونيًا

يمكن للمواطن تقديم شكوى للديوان الملكي عن أي تقصير في أي من الخدمات الحكومية عن طريق التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد ويمكن التسجيل في البوابة باتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للديوان الملكي السعودي.

يتم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

يجب ملء نموذج الشكوى.

نقوم بإرسال النموذج إلى الديوان الملكي.

نقوم بمتابعة نموذج الشكوى.

خطوات التسجيل في الديوان الملكي السعودي

يمكن التسجيل في الديوان الملكي إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الأتية: