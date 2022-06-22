“صدرت” نتائج الأهلية للدورة 56 حساب المواطن أستعلم الآن عبر رابط حساب المواطن ca.gov.sa

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أعلن اليوم برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن نتائج الأهلية للدورة 56 حساب المواطن شهر يوليو 2022، ودعا البرنامج المستفيدين من الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج على شبكة الإنترنت ca.gov.sa والاستعلام الإلكتروني، كما هو متبع في كل دورة وسوف يتم إيداع مبالغ الدعم في الوقت المحدد، وهو اليوم العاشر من شهر يوليو القادم في حسابات المستفيدين من البرنامج، والمقدر عددهم ب 12 مليون مستفيد تقريباً.
وكان البرنامج قد أعلن تفاصيل الدورة 55 من البرنامج والتي قدر الدعم بها 1.8 مليار ريال سعودي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمنطبق عليهم شروط الصرف، وقد بلغت الطلبات المطابقة للشروط 10.2 مليون طلب مستفيد رئيسي وتابع، كما بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة 55 قيمة 17 مليون ريال، وقتال البرنامج أن إجمالي ما تم دفعة للمستفيدين منذ أنطلاق البرنامج حتى الدفعة الأخيرة 120 مليار ريال، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.45 مليار ريال.
صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP
— حساب المواطن (@citizenaccount)
صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP— حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022
رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدورة 56
- الدخول على رابط حساب المواطن ca.gov.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة من المستعلم.
- النقر على أستعلام دراسة الأهلية.
- تظهر نتائج الأهلية عن الدفعة 56 من البرنامج.
نتائج أهلية الدورة 56 حساب المواطن شهر يوليو
قبل صرف الدفعة يتم إصدار نتائج أهلية الدفعة وهم المستفيدين المنطبق عليهم شروط البرنامج، والمحدثين لبياناتهم باستمرار وأعطى البرنامج فرصة تقديم الاعتراض عن النتائج للمستفيدين، وحدد أوقات معينة لتقديم الاعتراض الذي يتم دراسته من قبل المتخصصين، والرد عليه في وقت محدد، ومن يثبت أحقيته يتم الصرف له بأثر رجعي
شروط الأهلية والاستحقاق
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.
- يستثنى من شرط الجنسية أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملوا بطاقات التنقل.
- كما يشترط للحصول على الدعم أن لا يكون المستفيد يقيم في إحدى دور الإيواء أو في السجون.
- أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.
- أن لا يكون المستفيد يمتلك أي أصول أو عقارات غالية الثمن أو يكون له سجل تجاري.
- أن تتوافر به جميع شروط الاستحقاق التي يتطلبها البرنامج لصرف الدعم كاملة.
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