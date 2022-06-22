نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم دورة الضباط كلية الملك خالد للجامعيين 1443 هنا شروط وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (وزارة الحرس الوطني) عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين، للالتحاق بدورة الضباط للجامعيين للعام الدراسي الجديد 1443، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل قراءة شروط التقديم بعناية قبل الشروع في التسجيل، كما يجب التأكد من تفعيل حساب أبشر حتى يتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة وتكون الصور الضوئية بصيغة Jpg مع الحرص على ألا يتعدى حجم الصورة الواحدة 800 كيلوبايت، كما يجب التنبيه ألا تتعدى مدة التسجيل 60 دقيقة لذلك يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في التسجيل، ولا يفضل التقديم عبر التليفون المحمول “الجوال”.

تقديم دورة الضباط كلية الملك خالد للجامعيين

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

بدأ البحث في ازدياد منذ إعلان وزارة الحرس الوطني كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين عن فتح باب التسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين، وازداد البحث عن رابط تقديم كلية الملك خالد للجامعيين، وموعد التقديم وشروط كلية الملك خالد للجامعيين، وما هي التخصصات المطلوبة للتسجيل، لذلك نقدم لكم هذا المقال به إجابات وافية عن كافة هذه التساؤلات.

رابط تقديم كلية الملك خالد للجامعيين 1443

الدخول على رابط القبول والتسجيل كلية الملك خالد kkmar.gov.sa.

النقر على زر التسجيل والنتائج.

الضغط على أيقونة “حملة الشهادة الجامعيين” ومن القائمة المنسدلة نضغط على تسجيل.

يتم قراءة الشروط وضوابط التسجيل جيداً ثم يتم البدء في التسجيل.

إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة بكل دقة وكذلك المستندات المطلوب رفعها.

النقر على تسجيل بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يكون متزوج من غير سعودية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. لا يزيد السن عن 27 سنة لجميع التخصصات عدا التخصصات الطبية لا يزيد السن عن 30 سنة. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة. أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وبتقدير لا يقل عن جيد ولا يمر على التخرج أكثر من عام واحد. التخصصات الصحية عدا الأطباء يجب أدائهم لاختبارات كفايات اللغة الإنجليزية STEP. أن يؤدي اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. معادلة الشهادة لمن حصل عليها من الخارج. اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار التخصص واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية وجميع إجراءات القبول المطلوبة. أن يجتاز الفحص الطبي.

موعد التقديم عبر kkmar.gov.sa

التقديم يوم الأحد 27\11\1443 الموافق 26\06\2022 في العاشرة صباحاً، وينتهي يوم الخميس 01\12\1443 الموافق 30\06\2022 العاشرة صباحاً.

التخصصات المطلوبة في دورة تأهيل الضباط الجامعيين

( علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي شبكات، نظم معلومات، أمن معلومات، لغة إنجليزية ترجمة، لغة فرنسية ترجمة، طب عام، طب الزمالة، خدمات طبية طارئة طب الطوارئ، صيدلة، تقنية أجهزة طبية حيوية، صحة عامة، أخصائي علم نفس، أخصائي علوم اجتماعية، علوم أشعة، هندسة ميكانيكية، معمارية، مدنية، صناعية، كهربائية، عمارة بيئية، لياقة بدنية، تغذية، الشريعة، العلاقات العامة، الاتصال، الجرافكس والوسائط، الصحافة والإعلام الرقمي، الإنتاج المرئي والمسموع، هندسة طيران، إدارة طيران، محاسبة، موارد بشرية، قانون، جيوماتكس).