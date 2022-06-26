أخبار سارة لأصحاب هذه العقارات في أحياء الهدد في جدة السعودية ... لن يتم إزالة منازلكـم العشوائية مهما حدث !! (التفاصيل)

حقيقة إزالة المنازل التاريخية بعد أن تم إجراء فحص شامل إلى الأحياء العشوائية التي سوف يتم إزالتها، فلقد أتضح وجود مباني تاريخية في 7 مناطق من التي سوف يتم إزالتها، والتي تصل إلى 10 منازل في كل واحدة من هذه المناطق.

نظرًا لأن هذه المناطق تعتبر ضمن تراث المملكة العربية السعودية ويتم بذل الكثير من الجهد للمحافظة عليها، فلقد تم التصريح على أنه تم تسليم هذه المواقع التراثية لوزارة الثقافة، وبكل تأكيد فإنه لا يوجد نية لأن يتم هدم هذه المناطق فإنها ضمن تاريخ المملكة، وتم وضع خطة لإزالة المباني المحيطة لها بحرص شديد.

كيفية إزالة المباني المجاورة للمنازل التاريخية حرصًا على سلامة المباني التاريخية فلقد تم الإعلان على إزالة المباني المجاورة لها على مرحلتين، وسوف يتم هذا من خلال استخدام المعدات الثقيلة في البداية، وبعدها سوف يتم الاعتماد على الأيدي العاملة وبالتالي فإنه سوف يتم الإزالة بدون أن ينتج عنه أي ضرر على المنازل التاريخية.

أمانة جدة تعمل أمانة جدة على تطوير المدينة لتصبح منطقة حضارية، وذلك لأن هذه الهيئة مسؤولة على الخطط العمرانية، وعلى أن يتم توفير التجهيزات المختلفة بها، كما أنها تعمل على تطوير المدينة وتوفير الخدمات المطلوبة بها إلى السكان.

نظرًا لأن مدينة جدة تمثل ثاني أكبر مدينة في السعودية فلابد أن يتم تطويرها بإستمرار؛ لهذا السبب تم الإعلان على إزالة المناطق العشوائية بها وعلى أن يتم تطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات المطلوبة بها.

والغرض من ذلك لأن يتم توفير حياة آمنة وصحية بالنسبة إلى جميع المواطنين القانتين بها، كما أنها وسيلة فعالة للحد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المواطنين بهذه المناطق مثل حدوث انهيار في المباني، وانتشار المشاكل الصحية وغيرها؛ لهذا فإن المسؤولين في أمانة جدة يعملون على إزالة هذه المناطق وتطويرها.