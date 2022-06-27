قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للتسليف sdb.gov.sa شروط وطرق السداد وحالات الإعفاء

الآن يمكن لكل أسرة بالمملكة الحصول على قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للتسليف sdb.gov.sa السعودي وذلك وفق الشروط والضوابط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية، هذا ويقدم البنك حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية، وحدد تخصيص تلك الحزم التمويلية لفئات المواطنين والمواطنات من أصحاب لدخل المنخفض والمحدود، وهي من الشراح الاجتماعية التي يوليها بنك التنمية الاجتماعية السعودي جُل اهتمامه، لذلك يمكنكم في حال كنتم من ذوي الدخل المنخفض أن تستفيدوا يما يتيحه البنك من فرصة الحصول على تمويل ميسر، والهدف من تمويل الأسرة مواجهة بعض الالتزامات الطارئة والتي تمثل احتياج أساسي لكل من الأسرة والفرد على حداً سواء.

قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للتسليف sdb.gov.sa شروط وطرق السداد

حدد بنك التنمية الاجتماعية الحد الأقصى لقيمة قرض “تمويل الأسرة” بمبلغ 60 ألف ريال

مدة سداد هذا لتمويل تصل إلى 5 سنوات.

طريقة السداد تكون من خلال أقساط شهرية متساوية.

تمويل الأسرة مُيسر بدون رسوم إدارية

يتم الإعفاء من سداد تمويل الأسرة في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفق شروط وثيقة التأمين على التمويل.

شروط التقديم للحصول على قرض تمويل الأسرة الاجتماعي

تمويل الأسرة مُتاح لمن لم يبلغ 70 عام.

يجب سلامة السجل الائتماني المتقدم للحصل على تمويل الأسرة.

التمويل مُتاح فقط لمن لا يزيد دخل الشهري عن 12500 ريال، ولكن بشرط أن يزيد نصيف الفرد من دخل أسرته عن 3000 ريال.

يمكن للنساء التقدم بطلب الحصول على تمويل الأسرة في حال كامت ضمن الفئات التالية: “مهجورة – مطلقة – أرملة وتعول طفلاً فأكثر”.

ألية التقديم للحصول على قرض تمويل الأسرة الاجتماعي المُيسر

تتميز ألية الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالسهولة واليُسر، ويجب أولا إنشاء حساب جديد للمستفيدين الجُدد من خدمات بنك التنمية الاجتماعية، ويتم إنشاء الحساب من خلال رقم الهوية الوطنية والعنوان الوطني ورقم حساب الآبيان ورقم الهاتف التفال المُسجل في أبشر،

خطوات وطريقة إنشاء حساب جديد في البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية

الدخول بوابة النفاذ الوطني الموحد للبنك .

. تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

سيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الذي قمت بتسجيله.

إدخال رمز التحقق في المكان المُخصص لذلك.

القيام بتعبئة البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رمز التفعيل على هاتفك النقال.

قم بإدخال رمز التفعيل.

وبذلك تكون قد أنشأت حساب على موقع البنك بنجاح.

لمزيد من المعلومات التفصيلية يمكن زيارة رابط دليل المستخدم.

متطلبات التقديم

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حساب الايبان.

رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر.

الشروط العامة لتمويل الأسرة وطرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأسرة

أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو ارمله وتعول طفلاً فأكثر.

شروط المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة

الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة

الحد الأغلى للتمويل 30 ألف ريال.

في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الأغلى للتمويل 18 ألف ريال.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير الخاص عن كيفية الحصول على قرض تمويل الأسرة، وذلك من خلال بنك التنمية الاجتماعية للتسليف السعودي sdb.gov.sa كما أوضحنا أهم شروط الخاصة ومتطلبات التقديم والسداد وحالات الإعفاء، وذلك حسب عمر الراغب في الحصول على تمويل الأسرة من بنك التسليف،ويتطلب للتقديم على قرض تمويل الأسرة إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية.