نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المزايا الممكنة لتمويل إمكان بنك الراجحي السعودي للتمويل في المقال التالي
بنك الراجحي السعودي يعتبر من أحد البنوك واشهرها داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الراجحي يقوم بتقديم عروض تمويلية لكي يتم الاشتراك مع شركة إمكان للتمويل، حيث أن الهدف من ذلك مساعدة العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين بها تشجع كلا المؤسستين التعامل الرقمي في المعاملات العديدة المختلفة، وبناءا على ذلك تسهيل وتبسيط الأمور على العملاء، مع ضمان جودة وسرعة الخدمة للعملاء، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض أنواع القروض المتاحة للعملاء من بنك الراجحي السعودي، حيث أن هذا التمويل لكافة العملاء المستفيدين مع البنوك، وأضاف إلى ذلك أن يقوم للعملاء التسجيل في التمويل عن طريق الخطوات اللازمة التي نعرضها لسيادتكم من خلال موقع ثقفني.
أنواع القروض المتاحة:
- قروض تحسين ظروف المعيشة للأسر السعودية المستحقة.
- تقديم القروض الشخصية والتمويل الميسر للعملاء.
- قروض التمويل الإضافي.
مميزات تمويل الراجحي للتمويل :
- بنك الراجحي السعودي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- بنك الراجحي لا يريد كفيل أو كمبيالات.
- لا يريد معرفة جهة العمل الخاصة بالعميل، وبناءا على ذلك لا يحتاج لتحويل الراتب.
- يمكن للعملاء المتقاعدين.
- إمكانية السداد المبكر، وخصم الأرباح.
- مدة التمويل عامين، حيث أن التمويل يبدأ من ألفين ريال سعودي حتى 50.000 ريال سعودي.
- إمكانية السداد على مدة تمتد لـ 60 شهراً .
كيفية التسجيل في تمويل إمكان الراجحي من خلال التطبيق:
- يجب تحميل التطبيق عن طريق الأندرويد أو الآيفون.
- يجب بعد ذلك فتح التطبيق وسجل حساب جديد.
- يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة.
- سوف يتم إرسال رسالة بالموافقة.
- يجب بعد ذلك الضغط على مبلغ التمويل وفترة السداد.
- يجب على المستفيد النقر على أيقونة طريقة التسديد.
- ثم بعد ذلك توقيع العقد الإلكتروني، وإدخال رقم حساب المصرفي الخاصة بالمستفيد.
خطوات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني :
- يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي السعودي.
- ثم بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- ثم بعد ذلك إدخال رمز التحقق.
- يجب على المتقدم النقر على تسجيل الدخول.
- ثم يجب الضغط على أيقونة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- ثم الضغط على أيقونة تمويل إمكان الراجحي.
- يجب بعد ذلك كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع.
- ثم بعد ذلك النقر على تقديم الطلب .
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