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يعتبر تنظيف السجاد من أكثر الأمور الصعبة التي تقابل السيدات، خاصة في تنظيف ما قبل الأعياد، لأنه يأخذ وقت طويل ومجهود كبير في تنظيفه وتنشيفه، مما يجعلهم يبحثون عن طرق تنظيف سهلة وبسيطة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلطة سحرية لتنظيف السجاد على الناشف بدون تعب أو مجهود. خلطة الخل السحرية لتنظيف السجاد على الناشف المكونات ١٢٠ مل من خل الطعام.

أربعون جرام بيكربونات الصودا.

عشرون جرام معطر سجاد.

ست أكواب كبيرة من الماء.

فرشاة خشنة. طريقة تحضير خلطة الخل قومي بإذابة مقدار بيكربونات الصودا في مقدار الماء، ثم ضيفي إليهم الخل، والمعطر، ثم اخلطيهم حتى يحدث فوران.

ضعي الفرشاة في خليط الخل ثم نظفي بها السجادة بعد تنظيفها من أي أوساخ أو أتربة، استمري في التنظيف لمدة ربع ساعة، حتى يصبح نظيفا.

جففي السجادة بقطعة قماش نظيفة، حتى يصبح جاهز للفرش. خلطة ملح الليمون المكونات عشرون جرام ملح ليمون.

٧٠ جرام من خل الطعام.

ملعقتان كبيرتان معطر سجاد.

نصف لتر من الماء الدافئ.

فرشاة خشنة. طريقة تحضير خلطة ملح الليمون اسكبي خل الطعام في وعاء، ثم ضيفي إليه ملح الليمون واخلطيهم حتى يذوب الملح.

ضيفي الماء الدافئ والمعطر إلى خليط ملح الليمون، ثم اخلطيهم وضعي بهم الفرشاة، ثم نظفي بها السجاد لمدة كافية حتى تختفي الأوساخ.

جففي السجاد في الهواء لمدة لا تقل عن ساعتين، حتى يجف تماما و يصبح جاهز للفرش. خلطة ملح الطعام المكونات ٨٠ جرام ملح طعام.

ثمانون جرام بيكربونات الصودا.

فرشاة خشنة. طريقة تحضير خلطة ملح الطعام ادمجي المكونات مع بعضها البعض، ثم وزعيها على السجاد الغير نظيف، ثم اتركيها عليه لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك افركي الأوساخ بالفرشاة عدة مرات، حتى تلاحظي نظافة السجاد، ثم اشفطي السجاد بالمكنسة. نصائح للحفاظ على السجاد والتخلص من الروائح الكريهة اهتمي بتهوية الغرف بشكل يومي.

عطري السجاد بالمعطرات ذات الروائح العطرية.

نظفي البقع بشكل فوري ولا تتركيها عدة أيام على السجاد.

ابتعدي عن المشي على السجاد بالأحذية. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتنظيف السجاد على الناشف في أسرع وقت - ثقفني

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