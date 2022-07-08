نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفاده عدم وجود سجل تجاري الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفه الرسوم في المقال التالي
أفاده عدم وجود سجل تجاري الكترونيا من اكثر الخدمات التي يتم استخدامها من وزاره التجارة. والتي تسال عنها الكثير من المستفيدين في الآونة الأخيرة. كما أعلنت وزاره التجارة عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة وخدمات ثار التساؤل عليها كثيرا أيضا. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه اصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصه ابشر بالخطوات ومعرفه اهم الشروط المعلن عنها. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء بلاغ التغيب عن العمل للوافدين الكترونيا من وزاره الموارد البشرية ومعرفه خطوات الخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الرسوم التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.
أفاده عدم وجود سجل تجاري
أعلنت وزاره التجارة عن الخدمه والتي تمكن جميع المستفيدين منها من الحصول علي خطاب من إدارة السجل التجاري من عدم وجود أي من سجلات تجاريه علي الهويه الوطنية الخاصة بالمستفيد. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم خدمه أفاده عدم وجود سجل تجاري وهي 100 ريال للإفادة الواحدة. كما أشارت الوزارة أيضا انه عند عدم التجاوب مع الخدمه في المدة المحددة يجب زياره اقرب فرع للوزارة تابعه للمستفيد.
خطوات طباعه الإفادة التجارية
كما أعلنت الوزارة أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي أفاده عدم وجود سجل تجاري وطباعتها الكترونيا من موقعها الرسمي. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمه :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي وزاره التجارة.
- تسجيل دخول المستخدم الخاص بالنفاذ الوطني.
- الضغط علي أيقونه تقديم طلب جديد.
- يتم تحديد فئه الإفادة المراد طباعتها.
- تعبئه وإدخال البيانات المطلوبة ويجب أن تكون جميعها صحيحه.
- سيتم تحميل نافذه ملخص فيها البيانات المدخلة وبعدها يتم الضغط علي إرسال.
- يقوم النظام بتحميل وعرض الإفادة إذا كانت البيانات المدخلة صحيحه.
- يتم طباعه الإفادة بعد قبولها عن طريق توصيل طابعه.
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