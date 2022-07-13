شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 وخطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444، حيث يعتبر أحد الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يعرفون كافة الشروط الخاصة بالقبول في الكلية بعد إن قامت وزارة الحرس الوطني بفتح باب التقديم في الكلية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالمملكة.

كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444

تعتبر الكلية هي واحدة من ضمن الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية والتي تخرج عسكرين للعمل في قوات الحرس الوطني السعودي، وتم افتتاح هذه الكلية في عام 1982 بهدف تخريج دفعات عسكرية لتعزيز قوات الحرس الوطني، وقد عملت الكلية في الفترة الاخيرة علي فتح باب التسجيل لدفعة جديدة.

شروط كلية الملك خالد العسكرية

يوجد مجموعة متنوعة من الشروط التي تضعها الكلية من أجل التسجيل فيها، حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية وهي :-

إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون من أبويين سعوديين.

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل عليه أي من الأحكام القضائية الأخري.

يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يشترط إن لا يقل طولة عن 165 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

يشترط إن يكون الطالب تحت النظام النهاري ولا يقل مجموعة عن 80%.

إن يكون ذو لياقة بدنية عالية وذو حالة صحية عالية.

طريقة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444

يتم التقديم في الكلية إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بها علي شبكة الأنترنت، ويكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي كالأتي: