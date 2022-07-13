شروط حساب المواطن للعزاب والنساء وطريقة التسجيل بعد التعديل 1444

شروط حساب المواطن للعزاب التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للراغبين بالتسجيل في حساب المواطن والحصول علي راتب شهري، دعم من الحكومة السعودية، لكن يشترط توافر بعض الضوابط لكي يتمكن الاعزب في الحصول علي الدعم المالي من برنامج حساب المواطن، حيث من المعروف ان “برنامج حساب المواطن” تم انشائه من قبل الحكومة السعودية، لدعم جميع الأسر محدودي الدخل لتلبية جميع احتياجاتهم بجانب دعم الشباب العازب والارامل والمطلقات.

شروط حساب المواطن للعزاب

لحصول الشخص العازب علي الدعم من حساب المواطن يجب توافر تلك الشروط التالية:

يجب أن لا يكون المتقدم سجين.

يشترط علي الشخص المتقدم للحصول علي الدعم ان يكون سعودي الجنسية.

الراتب يجب الا يتعدي دخله عن ٢٠٠٠ ريال سعودي.

المتقدم يشترط ان يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة مستمرة.

المتقدم يجب ان لا يكون لدية سجل تجاري بأسمة.

عمر الشخص المتقدم لايقل عن ١٨ عام.

المواطن الذي له الحق في الدعم يجب ان لا يكون لديه اي املاك ذات قيمة مالية كبيرة.

يشترط علي الشخص المتقدم بانه لا يكون مقيم في احد البيوت تابعة للحكومة السعودية او اي جهة دعم.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

ينبغي على الراغبين فى الحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة السعودية التسجيل عبر رابط حساب المواطن ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

القيام بالذهاب موقع حساب المواطن. نقوم بالضغط على تسجيل جديد. يجب ان نقوم بادخال الاسم بجانب رقم الهاتف ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وجميع البيانات التي تطلب منك والتأكد من صحة كتابتها. يجب كتابة رمز التحقق المرئي أمامك. يتم ارسال كود علي رقم الهاتف الذي سجلته يجب ادخال الكود في مربع الحواري الخاص به. نقوم بانشاء حساب خاص علي الموقع مع كلمة المرور ليتم الدخول من خلاله. يجب كتابة رقم الحساب البنكي الخاص لك ورفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة. القيام بالضغط علي موافق حتي يتم عملية التسجيل.

شروط حساب المواطن للنساء