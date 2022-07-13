كيفية تجديد رخصة القيادة بالسعودية إلكترونياً من خلال منصة أبشر وما هي الرسوم المقررة

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عمر شويل - جدة كيفية تجديد رخصة القيادة هي أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين بالمملكة, حيث يسعى العديد من أصحاب السيارات في تقنين أوضاعهم القانونية بالسعودية, فتعد رخصة القيادة هي وثيقة قانونية هامة يجب أن تكون سارية الصلاحية طالما أنك تقود السيارة, لأن غي رذلك سيؤدي إلي فرض غرامات مالية علي صاحب السيارة وقد تصل إلي السجن في بض الدول, وقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونياً من خلال منصة أبشر الرقمية في خطوات سهلة وبسيطة, وتعد منصة ابشر الإلكترونية هي واحدة من أهم المنصات الرقمية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات الهامة لكافة المواطنين والمقيمين ومنها الخدمات الخاصة بالمركبات والقيادة واستخراج وتجديد التراخيص, وكذلك الخدمات الخاصة بالجوازات فيمكن أيضاً تجديد جواز السفر السعودي, وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل كيفية تجديد رخصة القيادة بالسعودية في هذا المقال.

كيفية تجديد رخصة القيادة بالسعودية

تمكنت الحكومة السعودية من توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في المملكة من تقنين أوضاعهم القانونية, حيث أطلقة خدمة تجديد رخصة القيادة في خطوات سهلة وبسيطة من خلال منصة أبشر الإلكترونية كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار خدمات أبشر أفراد.

قم بالدخول إلي خدمات المرور ” خدمة تجديد رخصة القيادة ” .

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة بها أنواع الرخص التي يمكن تجديدها إلكترونياً.

قم باختيار نوع الرخصة المطلوبة.

قم بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام والضغط علي التالي.

قم بالتأكيد علي طلبك .

في حالة مطابقة الشروط ستصل إليك رسالة بتأكيد نجاح التجديد علي الرقم الذي تم أدخاله أثناء التسجل في أبشر.

شروط تجديد رخصةٍ القيادة السعودية

وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط والضوابط الهامة من أجل تجديد رخصة قيادة إلكترونيا وهي كالتالي:

الخدمة متاحة لرخص القيادة الخاصة ورخص الدرجات النارية فقط.

ضرورة سداد الرسوم المقررة قبل البدء في التجديد.

تجديد الرخصة للدرجات النارية لمدة 10 سنوات فقط.

يجب سداد المخالفات طبقاً لجداول المرور الجديدة في حال تواجدها.

إجراء الفحص الطبي الخاص بتجديد رخصة القيادة من احد المراكز المعتمدة.

ألا تقل فترة صلاحية أو سريان رخصة القيادة عن 6 أشهر قبل البدْ في التجديد.

أما عن الرسوم المقررة لتجديد رخصة القيادة فقد أقرت الجهات الحكومية بالمملكة أنها 40 ريال عن كل سنة وذلك لرخصة القيادة الخاصة, أما لتجديد رخصة الدرجات النارية فقد تم تقدير الرسوم بمبلغ 200 ريال سعودي وذللك للتجديد لمدة 10 سنوات.