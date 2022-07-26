كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022 في السعودية عبر ابشر

أعلنت جوازات السفر السعودية مؤخرًا عن كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022، والتي يمكن تمديدها إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية، بالإضافة إلى دفع الرسوم المتعلقة بإجراءات التمديد، وتجدر الإشارة إلى أن منصة أبشر تضم الآن العديد من الخدمات لتوفير للمواطنين الوقت والجهد، لذلك سنقدم لك طرقًا لتوسيع نطاق وصول العائلات المتعددة في عام 2022.

كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022

يمكنك الحصول على تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022 من خلال الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الصحيحين.

إذا لم يكن لدى الفرد حساب على منصة أبشر، فعليه إنشاء حساب للاستفادة من جميع الخدمات.

اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية وخاصة خدمات الجوازات.

ثم اضغط على خدمات التوظيف، وخاصة الخدمات المنزلية.

انقر فوق تمديد الزيارة العائلية.

ستظهر صفحة تطلب منك إكمال البيانات ، أدخلها بشكل صحيح.

ثم انتقل إلى صفحة دفع رسوم التمديد

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

شروط تمديد الزيارة العائلية 2022 في السعودية

عند تمديد الزيارة العائلية لابد من توافر عدة شروط منها:

يجب أن يكون الأشخاص الذين يريدون التمديد أشخاصًا يرغبون في زيارة المملكة.

الشرط الأساسي هو أن يكون مقدم الطلب في المملكة العربية السعودية.

كما يجب دفع كافة رسوم التمديد بقيمة 100 ريال سعودي.

عدم وجود سجل مخالفات مرورية في مقدم الطلب.

تمديد جواز السفر والتأشيرة صالح لمدة أسبوع واحد كحد أقصى.

كما يجب أن تكون مدة التمديد ومدة التأشيرة متساوية، ولا يوجد فرق في عدد الأيام.

طريقة الاستعلام عن تمديد الزيارة العائلية برقم الحدود

بعد تقديم المستفيد لطلب تمديد زيارات متعددة للأقارب في عام 2022 من خلال منصة أبشر، يمكنه استخدام رقم الحدود للاستعلام عن تمديد التأشيرة، ثم اختيار الاستفسار عن تمديد التأشيرة، وفي حالة عدم وجود رقم الحدود، توفر المنصة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود، ويتم الاستعلام عن رقم الحدود من خلال الرابط للحكم على ما إذا كنت زائرًا أو مواطنًا من دول مجلس التعاون، قم بتعبئة رقم التأشيرة وتاريخ الإصدار، رمز التحقق في الصورة، وأخيراً اضغط على الاستعلام.