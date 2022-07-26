نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الدعم الضمان المطور 1443هـ والشروط اللازمة لاستحقاق الراتب في المقال التالي

حاسبة الدعم الضمان المطور 1443هـ نقدم لكم كيفية الحصول على رابط وطريقة الاستعلام عن حاسبة الدعم الضمان المطور وكيفية حاسبة الراتب الشهري الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي هو واحدًا من أفضل البرامج الخيرية التي تم تقديمها في المملكة العربية السعودية من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويهدف البرنامج إلى توفير راتب شهري ثابت للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدات مدينة حتى يرتقوا بحياتهم ويتكيفوا مع ظروف الحياة الصعبة. حاسبة الدعم الضمان المطور 1443هـ يتم حاسبة راتب الضمان الاجتماعي المطوّر من خلال اتباع الخطوات التالية:- الدخول المباشر على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطوّر على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم أو المستفيد بتحديد اسم البرنامج الذي يرغب في الحصول عليه ثم يقوم بالنقر على أيقونة “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطوّر”.

كتابة الدخل الشهري الخاص بالشخص المستفيد له ولجميع أفراد أسرته وكذلك راتبه الخاص به بعد وصوله إلى سن التقاعد.

كما أنه يقوم بكتابة دخله الشهري الخاص بعمله في قطاع السعودية الحكومي والخاص والذي يحصل عليه من مشروعه الخاص (إن وجد).

في حالة أن الشخص يحصل على راتب الضمان الاجتماعي بسبب إصابته بأي نوع من أنواع الإعاقة فيقوم بكتابة عدد المنازل.

يعبئ الشخص المستفيد كافة البيانات الخاصة بأسرته وبعدها ينقر على أيقونة “احسب” وسيتم إظهار الراتب الكلي لكل الدعم المستحق للشخص المستفيد. شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطوّر يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوّر سعودي الجنسية.

إقامة الشخص المتقدم الدائمة على أراضي المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون أصله ومنشأه سعودي.

كما يجب أن يقوم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تقوم بدعم المستفيد وتعزيز أسبابه.

عدم وجود أي سجل تجاري أو عقار سكني خاص بالشخص المتقدم وعدم اتباعه لأي دار من دور الإيواء السعودية.

إقراره بالموافقة على جميع شروط ومعايير برنامج الضمان الاجتماعي وموافقته عليها كاملة.

لا يجب أن يكون للشخص المتقدم أي أصول عريقة حتى من بعيد. عمر شويل - جدة حاسبة الدعم الضمان المطور 1443هـ والشروط اللازمة لاستحقاق الراتب - ثقفني

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