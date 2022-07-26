نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 18000ريال بدون فوائد وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي
يحتاج العملاء بالسعودية إلى مبالغ مالية متنوعة فهناك من العملاء من يحتاج إلى تمويل شخصي بقيمة مالية صغيره واخر يحتاج إلى تمويل شخصي بقيمة مالية متوسطة وأيضاً هناك من يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لذلك يوفر بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية قرض آهل والذى يتميز بأنه متاح بحد أدنى للتمويل 18000 ريال وربما يصل إلى 100,000 ريال كحد أقصى لذلك نتحدث اليوم بموقع ثقفني عن تفاصيل قرض آهل.
تمويل شخصي يبدأ من 18000 ريال من بنك التنمية الإجتماعية
منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية متاح لجميع العملاء الذين سبق لهم الحصول على أى من المنتجات التمويلية لدى بنك التنمية الإجتماعية سواء تمويل الأسرة أو تمويل كنف أو تمويل ترميم ويستهدف منتج آهل العملاء الذين يزداد عليهم الأعباء والمسئوليات فيستطيع هولاء العملاء من الحصول على تمويل آهل بقيمة مالية تبدأ من 18000 ريال وربما يصل إلى 100,000 ريال ودون فوائد ولكن هناك بعض الشروط التي حددها بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يتعدى 70 عام.
- كما يشترط أن يكون هناك كفيل للعملاء العاملين بالقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.
- بينما العملاء العاملين بالقطاع الحكومي لا يشترط لوجود كفيل عند طلب منتج آهل.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يتعدى 14,500 ريال سعودي عند طلب منتج آهل.
- يشترط أيضاً أن يكون للمتقدم سجل ائتماني جيد.
مميزات منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية
صمم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج آهل بمميزات عديدة تواكب احتياجات المواطنين وأيضاً المواطنات السعوديين ومن بين تلك المميزات ما يلي
- يمتاز منتج آهل بالسعودية بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يمتاز منتج آهل بأنه متاح بدون فوائد وأيضاً بدون رسوم.
- يمتاز أيضاً منتج آهل بأنه متاح بحد أدنى 18000 ريال و100,000 ريال حد أقصى.
- كما يستطيع المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.
- هناك إعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.
- يتم سداد الأقساط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي يبدأ من 18000ريال بدون فوائد وبالتقسيط على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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